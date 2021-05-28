"1 Haziran'dan sonra dış alanı olan kafelerin açılması; gece sokağa çıkma kısıtlamasının sürmesi tavsiye edilecek"

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu’nun bir alt grubunu oluşturan ve halk sağlığı uzmanlarından oluşan bilim insanlarının aşı planlamasını göz önüne alarak yaptıkları normalleşme planlamasını aktardı.

Sarıkaya, hedefin Ağustos sonu veya Eylül başında geniş bir normalleşmenin adımını atmak olduğunu belirterek, "Kabine’nin 31 Mayıs’ta yapılması beklenen toplantısına yönelik tavsiyeler de belirlenmiş. Sağlık Bakanlığı bunun Kabine’ye ne kadarını sunar veya Kabine ne kadarını kabul eder kestirmek olası değil. Ancak uzun süredir sıkıntı çeken lokanta ve kafeleri sevindiren bir gelişmenin ilk adımının atılması tavsiyeler arasında yer almış. Buna göre bahçesi veya terası olan lokanta ve kafelerin bu bölümleri açılacak; ancak bina içinde servis vermeleri yine mümkün olmayacak. Bahçesi veya terası olmayan restoranlar ise yine elden servis vermeyi sürdürecek. Ancak en geç saat 21.00’de kapanmış olacak, gece sokağa çıkma yasağı sürecek…" dedi.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Halk Sağlığı uzmanları dış ortamın kullanılması konusunu çok önemsiyor.

Tavsiyeleri marketleri açmadan hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılması.

Bu tavsiyelerinin nedeni, insanların evde kalmalarının hastalığın yayılmasında etken oluşturulmaya başlamış bulunması.

O nedenle apartmanların boşluklarında veya bahçelerinde toplu bulunmanın da önüne geçmek için hafta sonu insanların kırlara, deniz kenarlarına yayılmasının virüsün yayılmasının önüne geçmek için önemli bir etken olacağı kanaati var.

Açık havada virüsün bulaşmasının, eğer mesafe çok yakın değilse oldukça düşük kaldığı tespit edilmiş.

Belediyelerden ve valiliklerden beklentileri, sahil kenarlarındaki bankların arasındaki mesafenin açılması, eğer mümkünse seyyar banklar konularak mesafe ayarının yapılması."

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