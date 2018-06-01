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Spor

1 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

MİLLİ TAKIM 21

01 Haziran 2018 12:28

MİLLİ TAKIM
21.15 A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında İsviçre\'de Tunus ile karşılaşacak (Cenevre Stadı) 

TFF OLAĞAN GENEL KURULU
10.30 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu Ankara\'da yapılacak (JW Marriott Hotel)

FENERBAHÇE
Başkan Aziz Yıldırım, 1907 Fenerbahçe Derneği\'nde üyelerle bir araya gelecek.

TJK BAŞKANI\'NDAN AÇIKLAMA
10.30 Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdar Adalı açıklamalarda bulunup, yarışseverler için bilgilendirme yapacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ 
-Yarı Final-
20:45 Banvit - Fenerbahçe Doğuş (0-2)

ERKEKLER BASKETBOL 1.LİG 
-Final-
14:00 Bahçeşehir Koleji - Afyon Belediyespor (1-2)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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