1 haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül'ün cansız bedeni bulundu

Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bulundu. Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Ankara Valisi Ercan Topaca, incelemelerde bulunmak üzere Polatlı'ya geldi.

Ankara Valisi'nden açıklama

Vali Topaca, "Biz onun (Eylül Yağlıkara) canlı şekilde bulunup, onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik. Ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Bir direğin altında tespit yapıldı, çıkartıldı. Teknik incelemeler henüz yapılmadı. Kesin bilgiler değil, bunlar ön bilgiler. Çocuğumuzun üzerindeki elbiseler çocuğumuzun olduğunu bildiriyor.

Tutuklu bununan bu kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün bu kişinin aracı ile orada görünmesi üzerine verilen ifade doğrultusdunda oraya yöneldik. Köpeğimiz bir koku hissetti, işaret verdi cansız bedene ulaşıldı" açıklamasında bulundu.

"Çalışmalar devam ediyor"

Topaca, "Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Bir tutuklu var. Tutuklanan kişinin, cinayeti işlediğine dair işaretler var. Tutukluya yardım eden var mı yok mu onlar ilerleyen saatlerde, günlerde netleşecek. Gömülen o alan o elektrik direğini de zanlı kendisi dikmiş, o toprağın yumuşak olduğunu da biliyor. Görenlerin şüpelenmeyeceğini tahmin ederek oraya götürüldüğü düşünülüyor" ifadesini kullandı.

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlıilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur K.tutuklandı. Jandarma, Uğur K.'nin el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

Bunun üzerine ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinde bulunan Uğur K.'nin vereceği ifade sonrası, ekiplerin Eylül'ün izini süreceği belirtildi. Ekipler dün gece de Uğur K'nin evinin önünde bulunan diğer aracının üzerinde kriminal incelemede bulundu.

Uğur K.'nin gözaltına alınan annesi H.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.