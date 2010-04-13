1 haftadan geç ulaşan trafik cezanızı ödemeyin

T24- T24-

Ödeneğin bulunması sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri cezaları araç sahiplerinin adreslerine göndermeye başladı. Ceza tutanaklarının büyük bölümü, kırmızı ışık ihlali, hatalı solama, emniyet şeridi ihlali ve hatalı park nedeniyle plakaya kesildi.



HEMEN ÖDEMEYİN: MAHKEME KARARI VAR



Ancak, Trafik Para Cezalarının tahsil ve takibi ile ilgili yönetmelik, tebligat işlerine 7 gün içinde başlanmasını öngörüyor. Bu süre geçtikten sonra adrese gelen ceza tutanakları için mahkemeye itiraz halinde iptal imkanı bulunuyor.



İstanbul Şişli 2. Sulh Ceza Mahkemesi, kendisine 7 günden sonra trafik ceza tebligatı yapılan bir sürücünün cezalarını itiraz üzerine kaldırmıştı. Hakim Rukiye Şahin’in verdiği kesinleşen kararda, aracının plakasına, yokluğunda 4 adet ceza kesilen sürücü Mustafa Yücel’in itirazı kabul edilerek şöyle denildi:



‘’Tanzim edilen trafik suç tutanağı ile ilgiliye tebliğ edildiği tarih arasında geçen süre nazara alınarak, Trafik Para Cezalarının tahsiline ve takibine uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler hakkındaki yönetmeliğin 10 A ve B maddeleri gereğince, 7 günlük süreye aykırı davranıldığı ve ilgilinin savunma hakkının kısıtlandığı, ayrıca trafik ceza tutanağının sürücünün yokluğunda tescil plakasına düzenlenmiş olduğu anlaşılmış ve trafik ceza tutanaklarının iptaline, evrak üzerinden yapılan incelemede kesin olarak karar verildi’’



İŞTE O MADDE



Yedi günlük süre sınır getiren yönetmeliğin ilgili maddesi şöyle:



‘’Madde 10 - (Değişik madde: 22/04/2003 - 25087 s. R.G/Yön) Karayolları Trafik Kanununun 116. maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;



a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.



b) Tescil plakasına göre tutanak düzenlenen araçlar, tutanağın düzenlendiği yerin dışında başka bir tescil kuruluşuna kayıtlı olup bilgisayar sorgulamasında adresi tespit edilemiyorsa adres tespiti için tutanağın iki nüshası ilgili tescil kuruluşuna yedi iş günü içerisinde gönderilir. Tescil kaydına göre araç sahibi veya işleteninin adresleri arşiv kayıtlarından tespit edilir ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca 7 iş günü içerisinde tebliğ işlemlerine başlanarak tebligat yapılır, tutanağın bir sureti de takip ve tahsili için ilgili mal sandığına gönderilir.’’(Gazeteport)