"1 haftada ikinci ülke vatandaşlığı" yalanına inanmayın

Henley&Partners Türkiye Direktörü Tolga Habalı, son zamanlarda internette " 1 haftada ikinci ülke vatandaşlığı" adı altında açılan kampanyalara inanılmaması gerektiğini söyledi.

Vize kolaylığı ve vergi avantajı nedeniyle tercih edilen ikinci ülke vatandaşlığında tuzağa düşebilirsiniz. "Portekiz'den vatandaşlık almak çok kolay" şeklindeki söylemlere dikkat edilmemesi gerektiğini belirten Henley&Partners Türkiye Direktörü Tolga Habalı, 'oturum yolu ile vatandaşlık' almak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini NTV'ye şöyle anlattı.



En az 500 bin Euro yatırım

Örneğin Portekiz Altın Vize Programı (PGRP) şu şekilde işliyor.





Yatırım şartlarına bakıldığında Portekiz’de en çok iki yöntem tercih ediliyor. Bunlardan birincisi 500 bin euro gayrimenkul yatırımı, diğeri 1 milyon euro finansal yatırım.

Yılda ortalama 7 gün kalma zorunluluğu





Bu ülkede oturum izni sürekli değil. Bu hak yatırımın devamına bağlı olarak ve yılda ortalama 7 gün Portekiz’de bulunma zorunluluğunu yerine getirerek ilk sene sonunda ve sonrasında her iki senede bir yapılacak yenilemelerle devam ettiriliyor.

7 gün kandırmacasına dikkat





5 yıl sonunda sürekli oturum hakkı kanunda belirtilen şartlarla elde edilebiliyor. 6 yıl kanuni oturum sonrasında belirtilen şartlar çerçevesinde ve Portekizce bilgisiyle vatandaşlık başvuru hakkı doğabiliyor. PGRP yatırımcılara yılda bir hafta Portekiz’de geçirerek 6 sene kanuni oturum hakkı veriyor. Oysa vatandaşlık için açılan duyurularda "PGRP ile yılda ortalama 7 gün Portekiz’de geçirilerek vatandaşlık alınabileceği" belirtiliyor.





Vatandaşlık almada doğru bilinen yanlışlar





Vatandaşlık programlarında karşınıza çıkan ancak yanıltıcı olan söylemlerden bazıları şöyle:





* Kanada’da yatırım yoluyla vatandaşlık alınabileceği

* Kanada’da yaşıyormuş gibi yapılarak oturum zorunluluğunun yerine getirilebileceği

* ABD’de yatırımcı vizesinde yatırım garantisi ve hükümet onayı olduğu ABD’de hiç yaşamadan yatırımcı vizesinden faydalanılabileceği ve bu hakkın sürdürülebileceği Portekiz’de yılda sadece 7 gün geçirilerek 6 yıl sonra vatandaşlık alınabileceği

* Karayipler’de 1-2 ayda pasaport alınabileceği