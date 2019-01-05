1 haftada 704 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında son 1 haftada 19 olayda toplam 704 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 28 Aralık 2018-04 Ocak 2019 tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk sahasında meydan agelen 13 göç olayının 11\'i İzmir ve Kuzey Ege bölgesinde, 2’si Güney Ege bölgesinde gerçekleşti. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sahasında yer alan Ayvacık, Ayvalık, Dikili, Urla, Çeşme ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 11 olayda 472 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Bodrum ve Didim bölgelerinde gerçekleşen 2 olayda ise 25 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

13 göç girişiminin 4‘ünde Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yardım talep edildiği Ayvalık, Ayvacık, Dikili ve Kuşadası\'nda yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde 179 göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Ayrıca Sahil Güvenlik unsurları tarafından Enez, Dikili, Çeşme, Seferihisar, Didim ve Silifke bölgelerinde gerçekleşen 6 göç girişiminde karada tespit edilen 207 düzensiz göçmenin ve 1 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanmasının sağlandığı ifade edildi.

