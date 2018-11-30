1 haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son 1 haftada yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesinin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Bu kapsamda, 23-29 Kasım tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’ta büyük ve orta çaplı operasyonların aralıksız devam ettiği ve yurt içinde ve dışında 41 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, \"11 adet piyade tüfeği, bir adet Tanksavar silahı (Law), 998 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, iki adet anti personel mayını, 335 kilogram amonyum nitrat, altı kilogram C-4 patlayıcı madde, 63 adet (16.380 kilogram) dinamit lokumu, yedi adet el bombası, iki adet muhtelif telsiz ele geçirilmiş ve 11 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 44 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir. Üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır\" ifadelerine yer verildi.

\'ÖRGÜTÜN SERBEST HAREKET ETMESİ VE EYLEM KABİLİYETİ KISITLANMIŞTIR\'

Hudut güvenliğinin alınan tedbirler artırılarak hudut birlikleri tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 74.6 kilo uyuşturucu, 980 litre kaçak akaryakıt, 88 bin 700 paket kaçak sigara ve 16 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.\"

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili olarak ise şu bilgilere yer verildi: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.\"

İDLİB BÖLGESİ

İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin \'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü\' olarak görev yaptığı hatırlatılan açıklamada, \"Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren planlı Gözlem Noktalarının tamamı (toplam 12 adet) faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir\" denildi.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018’de başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili olarak ise \"12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren 4.585 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 294 adet mayın ve 1647 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır. Zeytin Dalı Harekâtı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekâtın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır\" ifadelerine yer verildi.

MÜNBİÇ BÖLGESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Münbiç’te 26 Kasım 2018\'de Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin dördüncüsünü icra ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.\"

Açıklamada son olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelesini sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.



