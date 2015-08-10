1 haftada 3 Alevi kurum yöneticisine saldırı: 'Alevileri sokağa çekmek isteniyor'

Son bir hafta içinde üç Alevi yönetici silahlı saldırıya uğradı. Önce Sultangazi Pir Sultan Abdal Derneği Sekreteri Zeynel Odabaş çapraz ateşe alındı. Ardından Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Doğan Demir ile Alevi Bektaşi Federasyonu Başkan Yardımcısı Baki Düzgün’e ateş açıldı. Demir ve Düzgün yaptığı açıklamada, “Bizim dışımızda bir plan hazırlanmış ve bu plan adım adım uygulanıyor. Amaç Alevileri sokağa dökmek ve kaousun içine çekmek” dedi.

‘Devletin eli var’

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, Doğan Demir bir süreden beri Alevi kurum yöneticilerinin tehditler aldığını, tehditlerin bir süre sonra fiiliyata döküldüğünü belirtti. “Bize yapılan bu saldırılar bilinçli bir provokasyonun parçaları ve bu provokasyonda biz devletin eli olduğuna dair ciddi kuşkular duyuyoruz. Biz ne kadar bu provokatif olaylar karşısında serin durursak duralım arkasından başka bir plan devreye sokuluyor” diyen Doğan Demir, kendilerini Başbakanlık’tan aradıklarını ve Başbakan’ın kendilerini arayıp geçmiş olsun demek istediğini ve önümüzdeki hafta da ziyarete gelmek istediğinin iletildiğini söyledi.

Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Baki Düzgün ise şunları söyledi:

“Biz Gazi Cemevi’nin üç gün boyunca polis tarafından gaza boğulmasına yönelik bir tepki vermiştik. Ardında Alevi bir şehit askerin cemevindeki törenin ardından devlet ve askeri erkan tarafından bir de camide devlet töreni yapılmak istenmesine karşı eleştiriler yöneltmiştik. Her şey, bütün plan Alevileri bu çatışmalı sürece dahil etmek. Uğradığımız silahlı saldırı sonrası Ankara Valisi’ni ve Emniyet Güvenlik şubesini ziyaret edip bilgi verdik. Ankara Valisi, dikkatle dinledi ve güvenliğimiz için önlem alma konusunda her türlü yardımı yapacağını söyledi. Ancak Emniyet Güvenlik Şubesi’nde gayrı ciddi bir tutum gördük.”