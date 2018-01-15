1 haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 8-15 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, son 1 haftada terör örgütleri ile mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1229 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 986\'sı terör (PKK/KCK; 183, Aşırı Sol; 11, DEAŞ; 71, FETÖ/PDY; 721,) 4 bin 608\'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 77\'si \'Düzensiz Göçle Mücadele\' kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 671 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 2\'si \'Sözde emir\' sıfatıyla sorumlu düzeyde bulunan 6 DEAŞ terör örgütü mensubunun da aralılarında bulunduğu 2\'si ölü, 9\'u sağ ve 8\'i teslim olmak üzere 19 terörist etkisiz hale getirildi.

79 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Yapılan kış operasyonları sonucu 11 ilde 79 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 14\'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 24 silah ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 1 ton 168 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 30 el bombası, 3 bin 682 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken, 19 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU OPERSAYONLARI

Uyuşturucu ve kaçakcılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 3 bin 150 operasyonda ise piyasa değeri 42 milyon 73 bin 7 TL olan; 1 ton 896 kilogram esrar, 698 kilogram eroin, 19 kilogram kokain, 12 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 12 kilogram metamfetamin, 12 bin 932 adet uyuşturucu hap ve 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda piyasa değeri 4 milyon 669 bin 302 TL olan 653 bin adet kaçak sigara, 19 bin 659 litre akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 4 bin 608 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik olarak okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 519 şüpheli gözaltına alındı ve 105 kilogram uyuşturucu madde ile 12 bin 932 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

ASAYİŞ UYGULAMARI

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında, rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak; 1364 ekip, 4 bin 325 personelin katılımıyla 12 Ocak 2018 günü denetlemeler yapıldı. Denetlemeler sonucunda, 10 bin 56 ev kontrol edilerek aranan 36 şahıs yakalanırken, 2 milyon 183 bin 618 TL idari para cezası uygulandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Öte yandan siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 922 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı ve tespit edilen 227 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 505\'i denizlerde olmak üzere 4 bin 612 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 77 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı.



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