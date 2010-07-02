1 hafta önce 25 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş!

T24 - Bursa'da bir restoranda garson olarak çalışan 30 yaşındaki Makbule Aksoy'un dairesinden ağır kokular gelmesi üzerine komşularının polise yaptığı ihbar sonucu 25 yerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Aksoy'un 1 hafta önce bıçaklandığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kadın, evinde 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Makbule Aksoy'un (30) Selimiye Mahallesi Sili Sokak'taki evinden ağır kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.



İhbarın ardından olay yerine giden güvenlik güçleri, çilingir yardımıyla evin kapısını açtıklarında, girişte genç kadının cesediyle karşılaştı.



Güvenlik güçleri, yaptıkları incelemede genç kadının yaklaşık bir hafta önce 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.



Ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





