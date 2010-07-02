T24 LogoT24 Logo
Yaşam

1 hafta önce 25 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş!

Bursa'da bir kadın, ihbar üzerine hareket eden polis tarafından evinde ölü olarak bulundu.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - Bursa'da bir restoranda garson olarak çalışan 30 yaşındaki Makbule Aksoy'un dairesinden ağır kokular gelmesi üzerine komşularının polise yaptığı ihbar sonucu 25 yerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Aksoy'un 1 hafta önce bıçaklandığı belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kadın, evinde 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Makbule Aksoy'un (30) Selimiye Mahallesi Sili Sokak'taki evinden ağır kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine giden güvenlik güçleri, çilingir yardımıyla evin kapısını açtıklarında, girişte genç kadının cesediyle karşılaştı.

Güvenlik güçleri, yaptıkları incelemede genç kadının yaklaşık bir hafta önce 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24