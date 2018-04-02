T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 günlük bebeği ağaç altına terk ettiler

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çarşafa sarılı vaziyette ağaç altına terk edilmiş henüz 1 günlük erkek bebek korumaya alındı

02 Nisan 2018 18:44

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde çarşafa sarılı vaziyette ağaç altına terk edilmiş henüz 1 günlük erkek bebek korumaya alındı. Bebeğe, kendisini hastaneye getiren iki askeri personelin adı olan \'Abdullah Samet\' ismi verildi.
Ilıca Mahallesi\'nde dün saat 15.30 sıralarında boş arazideki ağacın çevresinden ağlama sesi duyanlar, kontrol ettiklerinde çarşafa sarılı şekilde terk edilmiş yeni doğmuş bebek buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bebek Manavgat Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yenidoğan servisinde kuvöze alınan, 1 günlük olduğu ve kordon bağı kesilmemiş bebeğe, hemşireler tarafından kendisini hastaneye getiren iki askerin adı olan \'Abdullah Samet\' ismi konuldu.
Bebekle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na bağlı Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi\'ne bilgi verildi. Jandarma ekipleri bebeğin anne ve babasını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturmadan sonuç alınamazsa bebeğin evlat edindirilmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerine teslim edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHAANTALYA ManavgatBebeğeSametIlıca MahallesiVatandaşınManavgat Devlet HastanesiYenidoğanBebekleAileSosyal Politikalar BakanlığıManavgat Sosyal Hizmet MerkeziJandarmaSoruşturmadan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24