1 günde 1.400 işçi çıkaran maden ocağı sahibi: Sorun maaşlar değil, devlet

Torba Yasa’nın yürürlüğe girmesinden hemen sonra 22 maden firması 4 bin 500 işçi çıkardı. En büyük işçi çıkarma ise Demir Madencilik’te yaşandı. Şirket bin 400 işçiyi çıkararak faaliyetlerini durdurdu. Şirketin sahibi Erdoğan Demir, “Bizim için sorun olan işçi ücretleri değil; kamunun getirdiği ek yük” dedi.

100 bin nüfuslu Zonguldak’ta 25 bin kadar maden işçisi bulunuyor. Söz konusu işçilerden 4 bin 500’ü üç gün önce işlerini kaybetti. Bu madenciler, yeniden çağrılmaları umudu ile evlerine döndü.

‘İşler açılacak mı?’ telefonu

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’teki haberine göre, kentte, Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan sonra en büyük madencilik faaliyetini Demirler Madencilik yürütüyordu. Şirketin başında bulunan Erdoğan Demir yaşananları şöyle anlattı:

“Soma faciası öncesi bizde 2 bin 300 kadar işçi çalışıyordu. Faciadan sonra bu sayı bin 400’e geriledi. En son ‘Torba Yasa’nın yürürlüğe girdiği gün bu işçilerimizi de çıkardık. O gün yaklaşık 10-12 milyon liralık ödeme yaparak bu işçilerimizi evlerine göndermek durumunda kaldık. Ki birçoğu 15-20 yıllık çalışanlarımız. Bizim için de çok zor bir karardı bu. Birçoğu her gün muhasebeyi arıyor. İşe yeniden ne zaman başlanacak diye… Bakın şunu açıklıkla ifade edeyim. Bizim için sorun yasa ile birlikte işçi ücretlerinin artmış olması değil. Bizde ortalama bin 500 lira alan işçi yeni dönemde 2 bin 300 lira alacaktı. Biz bunu her türlü karşılarız. Bizi, faaliyet yapamaz duruma getiren kamunun getirdiği ek külfet. Hesap ortada. Ürettiğimiz kömürün maliyeti ton başına 160 lira. Kamuya bu kömürü sattığımız fiyat 122 lira… Ton başına 40 lirayı aşan bir zararı karşılamamız mümkün değil. Hükümetin ve Enerji Bakanlığı’nın bu konuda mutlaka çözüm bulması gerekir.”

Elektrik üretimi de etkilendi

Demir, 22 firmanın üretimden çekilmesi nedeni ile kentte kömür üretiminin azaldığına işaret ederek “Çatalağzı Termik Santrali’nde iki ünite bulunuyor. Bu ünitelerden biri durduruldu. Çünkü yeterli kömür yok. Geride bir ünite kaldı. TTK’nın tek başına yeterli kömürü sağlaması zor” dedi.

‘Bankalar madencilikten çekildi’

Erdoğan Demir, çözüm bulunamaması durumunda şirket olarak madencilikten çekilmeyi planladıklarını kaydetti. Demir, 351 milyon dolara ihalesini kazandıkları Çatalağzı Termik Santrali ile ilgili ise “Biz bu ihaleye girmeden önce üç banka ile anlaştık. Bize söyledikleri şuydu: Yüzde 20’sini siz karşılayın geri kalanı biz öderiz dediler. Ancak Soma faciası sonrası bankalar madencilik sektörüne desteklerini çektiler. Bizim de 351 milyon doları ödeme gücümüz yok. 10 milyon dolar teminat vermiştik. Özelleştirme İdaresi bu parayı irad kaydetti. Bu paranın iadesi için hukuki haklarımızı arayacağız” şeklinde konuştu.

Gözler ikinci Elsan'da

Demir Madencilik'in Çatalağzı Termik Santrali'nden çekilmesi sonrası gözler ihalede en yüksek ikinci teklifi veren Elsan Elektrik'e çevrildi. Elsan aynı zamanda Yatağan Termik Santrali ihalesini 1 milyar 91 milyon dolarla kazanmıştı.