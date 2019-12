1 gaz, 3 ameliyat!

Gaz sıkışması nedeni ile hastaneye giden hasta, doktorun performansına takılınca üç yerinden ameliyat oldu.

Evrensel gazetesinin bugün manşetten verdiği habere göre, karın ağrısı ile gittiği devlet hastanesinde, mide, apandisit ve fıtık ameliyatı geçiren hastanın 3 ameliyat sonrası asıl sorununun gaz sıkışması olduğu ortaya çıktı. Ameliyatları gerçekleştiren doktor her ihtimale karşı müdahalede bulunduklarını savunurken, İl Sağlık Müdürü Hakan Diren daha ciddi bir iddiada bulundu: “Performansla ilgili yönetmeliğimiz var, onun kriterleri ölçüsünde yararlanıyorlar bundan.”

Rize’de yaşayan Yaşar Yıldırım yaylada karın ağrısı tutunca Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi’ne gitti. Yıldırım’ın karın ağrısının neden kaynaklandığını bulamayan devlet hastanesi genel cerrahi doktoru O.U hastayı acil olarak ameliyata alarak 3 ayrı yerinden ameliyat etti. Ameliyat sonrası hastanın gaz sıkışması sonucu ağrılarının olduğu anlaşılınca iş işten geçmişti.



Önce mide sonra fıtık

Yaşar Yıldırım, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Yayla da soğuk aldım, karın ağrılarım başladı. Acilen önce özel bir hastaneye, oradan da Rize 82.Yıl Devlet Hastanesi’ne gittim. Doktorlar film çektiler, tahliller yapıldı ve midemin delik olduğu söylenerek beni hemen ameliyata aldılar. İlk ameliyatım midemde gerçekleşti. Açıp baktılar, midem de bir rahatsızlık olmadığı anlaşılınca hemen kapadılar.”

Doktorun “Her ihtimale karşı apandisitini de aldık, fıtıkları da bağladık bilgin olsun” açıklaması ile karşı karşıya kaldığını belirten Yıldırım, doktora bir kez daha ağrılarının soğuktan kaynaklanabileceğini hatırlattı. Yıldırım, sonrasında kendisine damar yolundan ağrı kesici verildiğini ve şikayetlerinin azaldığını söyledi. Yıldırım, “Her şey bittikten sonra bana midem ve apandisitimde bir rahatsızlığımın olmadığı söylendi. Devletin hastanesi diye güvenip gittim ancak beni delik deşik ettiler, adeta parçaladılar. Yapılanlar sonrası hakkımı arayacağım, şikayetçi olacağım, işimden gücümden ettiler, sağlığımı bozdular” dedi.



Zaten taburcu ediliyor

Ameliyatı yapan doktor O.U. ise kendini şöyle savundu: “Her ameliyatın teşhisi doğru olamaz. Böyle gerekti ve ameliyatı gerçekleştirdim. Tıp bizim işimiz. Hastanın midesinde bir sorun yoktu. Hastanın iddiaları doğru olabilir, sonuçta hastanın bir tehlikesi yok. Hasta iyileşti ve taburcu ediyoruz. Elbette her ameliyata alınan hastada her beklenen şey gerçekleşecek diye bir kaide yok. Hastanın mide delinmesi hayatı bir olaydır ve anında müdahale etmek gerekir. Bunun bekleme şeyi yoktur. Bununda en önemli göstergesi bizim yaptığımız muayene bulgularıdır. Fizik muayene bulguları vardır bizim için en değerli olan, laboratuar değerleri vardır bunu yüzde yüz gösteren bir şey olmasa da, yüzde doksan bunu düşündüğümüz laboratuar ve fizik muayenesi hastanın ağrısı ve diğer kriterlerle bu kararı veriyoruz. Her ameliyata girdiğin hastada ameliyata öncesi düşündüğün gerçekleşecek diye bir şey söz konusu değildir. Hastanın hayatı söz konusu ise o anlamda yanılmak, öbür yanılmaktan çok daha iyi olan bir şeydir.”



Ameliyata göre para alıyorlar

Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Diren ise, getirilen performans ve puan sistemine göre ameliyat gerçekleştiren doktorların ek para aldıklarını belirterek, çok daha ciddi bir iddiada bulundu. Diren, şunları söyledi: “Performansla ilgili yönetmeliğimiz var, onun kriterleri ölçüsünde yararlanıyorlar bundan. Yaptıkları iş ön planda tutuluyor. Bazı farklı uygulamalar var riskli işlere göre, yaptıkları işlerin önemine göre, branşlara göre. Karışık bir mevzuatı var ama genel anlamda yapılan işe dayanan bir performans sistemi var. Ameliyatlar için farklı, branş muayeneleri için farklılıklar var. Yatan hastanın cinsine, hastalığına göre değişen bazı şeyler var. Belli bir mevzuat çercevesinde otomatik program üzerinden yapılan işlem. Ne ameliyatı yaptı, hangi branş, buna göre değişen bir ücretlendirme var.”