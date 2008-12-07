1 fincan kahve bebeği düşük kilolu yapıyor

İngiliz Medikal Gazetesi'nde yayınlanan araştırmaya göre, çay, kola, çikolata ve bazı ilaçlar da dahil olmak üzere herhangi bir çeşit kafein kaynağı anne karnındaki bebeğin gelişimini yavaşlatıyor. Zaman’da yayımlanan haberde, normal bir insanın tükettiği kafein miktarının kişinin sağlığını doğrudan etkilediği belirtilen araştırmada, özellikle hamilelerin daha çok etkilendiği vurgulanıyor.Kafein tüketiminin sağlık üzerindeki etkisini araştıran ABD'li bilim insanları, günde 2 fincan ya da daha fazla kahve içen hamile kadınların düşük riskinin kahve içmeyenlere göre 2 kat fazla olduğunu buldu. Ayrıca düşük kilolu bebeklerin büyüdükleri zaman yüksek kan basıncı, şeker hastalığı ve kalp problemleri gibi çeşitli sorunlarla karşılaştıkları belirtildi.