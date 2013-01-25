1 Ermeni kadını öldüren, 4'ünü de yaralayan saldırgan aynı kişi çıktı!

İstanbul'da bir yaşlı Ermeni kadınının öldürülmesi ve 4’nün de yaralanması olayını gerçekleştiren kişinin aynı saldırgan olduğu tespit edildi.



İstanbul’da gasp amacıyla bir yaşlı kadınının öldürülmesi ve 4'nün de yaralanması olayının gerçekleştiren kişinin aynı saldırgan olduğu tespit edildi. Polis güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerini kullanarak eşgalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

İstanbul'da yalnız yaşayan yaşlı kadınlara yönelik ilk saldırı Şişli'de 17 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşmişti. Olayda saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Vehbiye Çeliker, elektrikçi olduğunu söyleyerek evine giren bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu hırsızlığa engel olmak isteyen kadının boğazı falçatayla kesildi. Yaşlı kadın hastanede tedavi altına alınırken saldırgan bir şey alamadan olay yerinden kaçtı.

Bu olaydan sonra 28 Aralık 2012 tarihinde Samatya'da oturan 85 yaşındaki Maritsa Küçük, tek başına yaşadığı evinde öldürüldü. Darp edildikten sonra vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaşamını yitiren Maritsa Küçük’ün üzerindeki ziynet eşyalarının alındığı tespit edildi.

Polis olaylarla ilgili çalışırken bu kez Fatih'te 87 yaşındaki T.A.’da yalnız yaşadığı dairesine girdiği sırada bir kişinin saldırısına uğradı. Bıçaklı saldırıya uğrayan yaşlı kadının üzerindeki ziynet eşyaları çalındı. Saldırı sonucu yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı ve bir süre yoğun bakım servisinde tedavi gördü.

Önceki akşam bu kez Sultan Aykar adlı kadın da evine girerken bıçaklı saldırıya uğradı. Komşuların yetişmesi üzerine bir şey alamayan zanlı kaçarken, Sultan Aykar olaydan yaralı olarak kurtuldu. Aynı bölgede ismi açıklanmayan bir kadının daha gasp amaçlı saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.

Polis birbiri ardına meydana gelen bu olaylar üzerine başlattığı soruşturmada güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadelerine göre şüphelinin eşkalini belirledi. Yapılan inceleme sonucu olayların hepsinin aynı kişi tarafından yapıldığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine saldırıların gerçekleştiği bölgelerde güven timleri sayısı artırıldı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis saldırganı yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Amerika'da "Samatya" alarmı

İstanbul Samatya'da yaşlı Ermeni kadınlara karşı peşpeşe meydana gelen saldırılar, ABD'de yankı buldu. Saldırılar üzerine Amerika'daki Ermeni diasporasının gönderdiği mektup Washington yönetimini alarma geçirdi.

Samatya'da 28 Aralık'ta Maritsa Küçük'ün öldürüldüğü cinayetin ardından Ermeni kadınlara yönelik saldırılar devam ettti.

Konuyu hem Ermeni diasporasının hem de Amerikan yönetiminin gündemine taşıyacak ilk adım ise Uluslararası Af Örgütü'nden geldi.



Küçük'ün öldürülmesinin ardından 4 Ocak'ta Uluslararası Af Örgütü'nden ilgili sivil toplum kuruluşlarına bir e-posta mesajı geldi.

Bunun üzerine Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçerek Samatya'daki olayların takip edilmesini istedi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı, artan saldırıların iddia edildiği gibi Türkiye'de Ermenilere yönelik yeni bir nefret dalgasının habercisi olup olmadığı sorusunun yanıtını arıyor.