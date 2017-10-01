1 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor:
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir:
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor
KENAN SOFUOĞLU
08.00 Fransa\'da kaza geçiren milli sporcu Kenan Sofuoğlu, ambulans uçakla İstanbul\'a getirilerek, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınacak
TFF 1.LİG
13.00 Giresunspor - Ümraniyespor
13.00 Samsunspor - Balikesirspor
15.30 Elaziğspor - Rizespor
18.00 Adanaspor - BŞB Erzurumspor
BASKETBOL
15.00 Anadolu Efes, Euroleauge medya günü (Sinan Erdem)
AVRUPA LİGLERİ
14.30 Freiburg - Hoffenheim(Medipol Başakşehir\'in rakibi)
19.30 Villarreal - Eibar(Enes Ünal)
19.00 Ac Milan - Roma (Hakan Çalnanoğlu - Cengiz Ünder)
22.00 Nice - Marsilya (Atiker Konyaspor\'unrakibi)
19.15 Braga - Estoril (Medipol Başakşehir\'in rakibi)
21.15 Sporting Lisbon - Porto (Beşiktaş\'ın rakibi)
AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI
15.00 Azerbaycan - Türkiye (3.lük-4.\'lük)
18.00 Hollanda - Sırbistan (FİNAL)