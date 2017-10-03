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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için etkinlik düzenlendi

İSTANBUL, (DHA) 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Beylikdüzü Belediyesi gezi düzenledi

03 Ekim 2017 20:23

İSTANBUL, (DHA) 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü\'nde Beylikdüzü Belediyesi gezi düzenledi. Beylikdüzü Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşları Yeşilköy’de bulunan Hava Kuvvetleri Müzesi ve Avcılar’daki nostalji şarkıların taş plaktan çaldığı “Plak ve Ben” isimli kafeye götürdü.

HAVA KUVVETLERİ MÜZESİ GEZİLDİ

Beylikdüzü\'nde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar öncelikle Yeşilköy\'deki Hava Kuvvetleri Müzesi\'ne götürüldü. Misafirler, müze ve belediye yetkilileri tarafından kapıda çiçeklerle karşılandı. Müze gezisine Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, Meclis Üyesi Ahmet Bağbekleyen, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba ile beraberindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Bir diğer etkinlik ise Avcılar’daki “Plak ve Ben” isimli kafeye ziyaretleri oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkileri tarafından düzenlenen günde vatandaşlar, taş plaktan dinledikleri nostalji şarkılarla anılarına yolculuk yaptı. Kimileri şarkılara eşlik etti kimileri ise duygularını gizleyemedi. Her yaştan vatandaşı kapsayıcı faaliyetleri sebebiyle Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ettiklerini ve bu tarz etkinliklerin devam etmesini dilediklerini belirten yaşlılar, “Çok mutlu olduk, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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