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Kültür-Sanat

'1 dolarlık' sanat

38 yaşındaki Hawaiili origami sanatçısı Won Park, 1 dolarla istediği her şeyi yaratabiliyor.

09 Kasım 2008 02:00

38 yaşındaki Hawaiili origami sanatçısı Won Park, 1 dolarla istediği her şeyi yaratabiliyor.

Japon kağıt katlama sanatı olan origamiyi 5 yaşında annesinden öğrenen Park, bunu bir meslek haline getirdi ve dünyanın en önemli origami sanatçılarından biri oldu.

Her geçen gün yaratıcılığını geliştiren Park, son olarak 1 dolardan yaptığı eserlerle dikkatleri tekrar üzerine topladı.

Ayrıntılara gösterdiği özen ve eklediği detaylarla, 1 dolarlık banknotlardan balıklar, akrepler, örümcekler, uzay araçları yaratan sanatçı, bu sanata basit şekiller yaparak başladığını ve hayal gücüyle kendisini geliştirdiğini belirtti.

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