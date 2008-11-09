'1 dolarlık' sanat

38 yaşındaki Hawaiili origami sanatçısı Won Park, 1 dolarla istediği her şeyi yaratabiliyor.



Japon kağıt katlama sanatı olan origamiyi 5 yaşında annesinden öğrenen Park, bunu bir meslek haline getirdi ve dünyanın en önemli origami sanatçılarından biri oldu.



Her geçen gün yaratıcılığını geliştiren Park, son olarak 1 dolardan yaptığı eserlerle dikkatleri tekrar üzerine topladı.



Ayrıntılara gösterdiği özen ve eklediği detaylarla, 1 dolarlık banknotlardan balıklar, akrepler, örümcekler, uzay araçları yaratan sanatçı, bu sanata basit şekiller yaparak başladığını ve hayal gücüyle kendisini geliştirdiğini belirtti.