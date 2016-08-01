1 dolardan atılan komutanın ifadesi: Darbeci hainlerle mezarda bile işim olmaz

Darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan ve ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz’ın üzerinden Gülen cemaatinin şifre olarak kullandığı iddia edilen 1 dolar bulundu.

İbrahim Yılmaz ifadesinde, “Dış göreve gittiğimizde yabancı para bulundururuz. Yanlış hatırlamıyorsam bir 100 dolar, bir 5 dolar, iki de 1 dolar vardı. Sterlin ve Euro evdeydi. Arkadaşlara sordum, ‘Para lazım olur üzerinizde kalsın. Sayarlar, tespit ederler, geri teslim ederler’ dediler. Paraları üstüme alarak geldim. Öyle bir şifre olsa paraları yok edebilirdim” dedi. Sulh Ceza Hâkimliği’ne verdiği ifadesinde “Darbeyi önleyen bir kişiyim” diyen Korgeneral İbrahim Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi BaşbakanBinali Yıldırım’ı aradığını anlattı. Yılmaz, ifadesinde özetle şöyle dedi:

"Kaldırın kardeşim uçakları"

“Kendimi tanıttım. ‘Eskişehir’den Diyarbakır’dan 2 uçak kaldırmamızı istiyorlar ve sizin onayınızın olduğunu söylüyorlar, bu uçakların kalkmasına izniniz var mı’ diye sordum. O da telefonla tekrar Eskişehir’e bağlandı. Aralarında (Eskişehir’deki hava üssünde bulunan Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan ile) şöyle bir konuşma geçtiğini duydum: Demirarslan, ‘Oradaki uçaklar gelecek buradaki uçakları vuracak’ diyor. Başbakan ‘Vurun’ diyor. O, ‘Yazılı emir gerekiyor’ deyince, Başbakan ‘Ben bu saatte sana nereden yazılı emir vereyim, sesimi kayda alın vurun’ dedi. Daha sonra bana da ‘Kaldırın kardeşim uçakları’ dedi, daha sonra telefonu kapattı.”

Korgeneral Yılmaz ifadesinde FETÖ’yle hiçbir bağlantısı olmadığını belirterek, “Benim bu hainlerle, halkına uçak bombası atanlarla, taarruz helikopterleri ile tarayanlarla ne şimdi, ne gelecekte ne de mezarda asla bir işim olamaz” dedi.