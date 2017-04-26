1 dolar nedeniyle 'FETÖ'den tutuklanan kişi serbest bırakıldı

Antalya'da 'FETÖ/PDY'ye ait olduğu iddia edilen okul ve dershanelerde görevli 10 kişinin yargılandığı davada, eşine ait para koleksiyonundaki 1 dolar örgüt üyeliğinin delili kabul edilerek tutuklanan Mehmet Ö., tahliye edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Antalya'da darbe girişiminden sonra yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan çoğunluğu Uluslararası Antalya Üniversitesi ile FETÖ/PDY'ye ait okullarda ve dershanelerde görevli 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan 8'inin 'ByLock' kullandığı öne sürüldü. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliye talebinde bulundu.

Uluslararası Antalya Üniversitesi'nde çalışırken 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Ö., evinde yapılan aramada eşine ait para koleksiyonundaki 1 doların 'FETÖ' ile irtibatlandırılarak delil olarak alındığını ileri sürdü. Mehmet Ö., “Eşim Tuğçe Ö.'nün değişik ülkelere ait para koleksiyonu vardı. Koleksiyondaki 1 doları suç delili olarak almışlar" dedi.

Avukatı Ferah Öztürk de polisin yaptığı aramada içinden 1 doların alındığını iddia ettiği para koleksiyonunu duruşmada mahkemeye sundu. Öztürk, “Sanığın eşinin çeşitli ülkelere ait eski paralardan oluşan koleksiyonu vardır. Bu koleksiyonu getirdim. Delil olarak alınan 1 dolar, bu koleksiyonun içinden alınmıştır. 1 doların koleksiyonun içinden alındığı ise tutanağa geçirilmemiştir. Koleksiyondaki paraların birçoğu şu anda tedavülde değildir" dedi.

Sanığın eşi Tuğçe Ö. de koleksiyonunun maddi ya da manevi bir değeri olup olmadığı sorulması üzerine “Eşim bu koleksiyondaki 1 dolar yüzünden gözaltına alındı. Koleksiyon artık benim için bir değer ifade etmiyor" diye konuştu.

Tutuklanmadan kısa süre önce doğum yaptı

Duruşmada 'FETÖ' ile irtibatlandırılan bir dershanede Türkçe öğretmenliği yapan Mihriban K. ise cep telefonunda 'ByLock' tespit edildiği iddiasıyla tutuklandığını söyledi. Tutuklanmadan kısa süre önce doğum yaptığını, bebeğinin anne sütünden mahrum kaldığını, bebeğinden ayrı kalmaya dayanamadığını belirten Mihriban K. “Hayatta benim için en değerli varlık bebeğim. Bebeğimin üzerine yemin ediyorum ki ByLock indirmedim ve kullanmadım. Ancak görev yaptığım dershanede diğer öğretmenler ve öğrenciler de cep telefonumdan internete giriyordu. Ben dersteyken telefonum öğretmenler odasında kalıyordu. İhtiyacı olan herkes kullanıyordu" şeklinde konuştu.

3 sanık tahliye edildi

Mahkeme heyeti, Mehmet Ö., Fatma Ç. ve Mihriban K.'yı adli kontrolle tahliye etti. Diğer 7 sanığın 'ByLock' kullandıklarına ilişkin tespit tutanağı olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.