1 Dolar karaborsaya düştü

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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Değerli Metaller ve Mücevher Ticareti Sektör Temsilcisi Murat Karteper, yaz aylarının gelmesiyle sünnet, düğün ve nişan törenlerinin de arttığını söyledi.





İnsanların katıldıkları törenler sırasında yöresel geleneklere göre özellikle gelin ve damada para atmak istediğini belirten Karteper, TL bazında en düşük kağıt paranın 5 lira olması nedeniyle dolara olan ilginin arttığına işaret etti.





Ancak bu ilginin piyasadaki 1 dolarlık banknot sıkıntısına neden olduğunu ifade eden Karteper, şöyle konuştu:





''Artık döviz bürolarında 1 dolarlık banknot bulmak güçleşti. Çünkü satılan dolarlar döviz bürolarına geri dönmüyor. Piyasadaki dolarların büyük bir bölümü ya düğün salonu sahiplerinde ya da müzisyenlerde. Döviz bürolarına her gün onlarca insan geliyor ve 1 dolar almak istiyor, fakat bulamıyor. Bu nedenle de düğün salonu sahiplerinden veya müzisyenlerden satın almak zorunda kalıyor. Onlar da 1.60 TL civarında seyreden doları, 2 ila 2,5 TL arasında satıyorlar. Yani kurlar belli olmasına rağmen dolarda haksız bir kazanç elde ediliyor.''





Sahte dolarlara dikkat





Döviz alım satımında döviz bürolarıyla banka şubelerinin yetkili olduğuna işaret eden Karteper, bu konuda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.





Karteper, 1 dolarlık kağıt paraların piyasada yoğunlukla düğün gibi organizasyonlarda kullanılmak üzere dolaştığını belirterek, şunları kaydetti:





''Bu banknotların sahte olması halinde kimse farkında olmayacaktır. Çünkü sadece düğün salonlarında dönen bu para, 3'üncü bir kuruluşun eline ulaşmıyor. Halkın düğün salonlarından satın aldıkları dolarların sahteliği noktasında dikkatli olmasını istiyoruz. Bu konuda en büyük görev halkımıza ve güvenlik güçlerine düşüyor. Talebimiz, güvenlik güçlerinin bu yöndeki çalışmalarını artırarak, düğün salonlarında döviz büroları ve halkı mağdur eden uygulamanın önüne geçmelerini sağlanmasıdır.''





