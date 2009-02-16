1 diş hekimine 14 bin 700 kişi düşüyor

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda toplam 5 bin 158 diş hekimi görev yapıyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki görevli diş hekimleri dikkate alındığında Türkiye'de bir diş hekimine 14 bin 700 kişi düşüyor.



Yeni Şafak’ın haberine göre Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda toplam 5 bin 158 diş hekimi görev yapıyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki görevli diş hekimleri dikkate alındığında Türkiye'de bir diş hekimine 14 bin 700 kişi düşüyor. Kamuda görev yapan diş hekimlerinin iş yükü artıyor.



Türk Sağlık-Sen'in Sağlık Bakanlığı verilerine dayanarak yaptığı araştırma kamuda görev yapan diş hekimlerinin sayıları ve iş performanslarına ilişkin çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.



Araştırmaya göre; Türkiye'de; Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda toplam 5 bin 158 diş hekimi görev yapıyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki görevli diş hekimleri dikkate alındığında Türkiye'de bir diş hekimine 14 bin 700 kişi düşüyor. Kamuda görev yapan diş hekimlerinin iş yükünün ise önceki yıllara göre daha da arttığı da gözleniyor.



Kamuda bir yılda 2.5 milyon dolgu, 1.5 milyon protez yapıldı



Türk Sağlık-Sen'in araştırmasında yer alan bir başka dikkat çekici konu ise diş hekimlerinin performansları oldu. Sonuçlara göre diş hekimlerinin iş yükü her geçen yıl katlanarak arttı. 2006 yılı sonunda kamuda görev yapan diş hekimleri 2006 yılında 1 milyon 701 bin dolgu ve 914 bin protez yaptı. bir diş hekimi bir yılda ortalama 396 dolgu, 213 protez işlemi gerçekleştirmiş oldu. 2007 yılı sonunda ise, yapılan dolgu sayısı 2 milyon 560 bine, protez sayısı ise 1 milyon 688 bine ulaştı. Bir diş hekimi yılda 496 dolgu, 325 dolgu yaptı. Diş hekimleri bir önceki yıla göre 100 dolgu ve protez daha fazla yapmış oldu.



