1 dakikalığına engelli oldular

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlediği etkinlikle, vatandaşları 1 dakikalığına engelli olmaya davet etti. Etkinlikte vatandaşların gözleri bağlanıp, tekerlekli sandalye kullandırılarak, engelli bireyler için farkındalık oluşturuldu.

Denizli\'de 5 ay önce kurulan Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gazi Bulvarı\'nda \"1 dakikalığına engelli olur musunuz?\" etkinliği düzenledi. Engelliler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, dernek üyeleri vatandaşları 1 dakikalığına engelli olmaya davet etti. Daveti kabul eden vatandaşlardan bazılarının gözlerine göz bandı takılarak yürümeleri istendi. Bazı vatandaşlar ise yokuş yukarı tekerlekli sandalye kullandı.

\'GÖZLERİMİN KIYMETİNİ DAHA İYİ ANLADIM\'

Etkinlikte gözleri bağlanan Emre Kesmen, engellilere yönelik farkındalığı arttırıcı bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, \"Göremeyince hareket etmek bile oldukça zor oluyor. Göz bandını takınca gözlerimin kıymetini daha iyi anladım. Etkinlik engellileri anlamamız için oldukça iyi oldu\" dedi. Tekerlekli sandalyeyi gözleri kapalı olarak bulması istenen vatandaşlardan Mustafa Karapınar, \"Göremediğiniz bir şeyi, bir alet kullanarak el yordamıyla aramak çok zor. İnsanların bunu bir ömür boyu yaşadığını düşünürsek, onların yerinde olmak onlar gibi düşünmek ve yaşamak oldukça farklı\" dedi.

\'SAĞLIKLI VATANDAŞLARIN BİZİ ANLAMASINI İSTİYORUZ\'

Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ortopedik engelli Aysun Tonel, etkinlik için 1 hafta hazırlık çalışması yaptıklarını belirterek, \"Bu etkinlik öncesi bir anket yaptık. Sağlıklı bireyler engellileri ne kadar tanıyor, ne kadar empati yapıyor diye. Maalesef yüzde 35 oranında tanıdıkları ve empati yaptıkları sonucuna ulaştık. Etkinliğimizde de vatandaşlardan 1 dakikalığına engelli olmalarını istedik. Vatandaşlar 1 dakika sonra sağlıklı hayatlarına geri dönecekler ama biz bir ömür boyu bu hayatı yaşayacağız. Buradaki tek amacımız sağlıklı bireylerin bir nebze olsun bizi anlamalarını sağlamak\" diye konuştu.



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