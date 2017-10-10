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1 dakikada 23 cep çalan hırsızlardan 1'i yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, telefon satışı yapılan işyerinden 1 dakika içinde 60 bin lira değerinde 23 telefon çalan 4 şüpheliden 1'i yakalandı

10 Ekim 2017 19:41

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, telefon satışı yapılan işyerinden 1 dakika içinde 60 bin lira değerinde 23 telefon çalan 4 şüpheliden 1\'i yakalandı.
Geçen cumartesi günü İzmit\'te bulunan telefon satışı yapılan işyerinin camlarını kırarak içeri giren yüzü kar maskeli hırsızlar, 1 dakika içerisinde 60 bin lira değerinde 23 cep telefonu çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızların geldiği aracı tespit etti. İstanbul\'dan kiralandığı belirlenen aracı takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelilerden 19 yaşındaki B.K.\'yı yakaladı. Araçta ise mağazadan çalınan telefonlardan bir kısmı bulundu.
\'Hırsızlık\'tan 16 suç kaydı bulunan B.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya karışan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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