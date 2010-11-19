1 dakikada 1145 beton kırılır mı

T24 - Datçalı milli tekvandocu 53 yaşındaki Ali Bahçetepe, 'Dünya Guinness Günleri' kapsamında gerçekleştirdiği 3 ayrı denemenin 2'sinde başarılı olarak bir kez daha Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı. Bahçetepe, 1 dakikada 1145 beton kırdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Datça Noter Vekili Süleyman Türkcan ve hakemlerin gözetiminde 30 saniyede ve 1 dakikada en fazla beton blok kırma denemesi yapan Bahçetepe'yi çok sayıda kişi ilgiye izledi.

Coşkulu kalabalığın alkışları arasında platforma gelen Bahçetepe, 30 saniyede 60x20x7 ölçülerindeki 696 beton bloğu yumruklarıyla kırarak 655 blokla kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Denemesine devam eden milli sporcu, daha sonra 58 saniyede 1145 blok kırarak 1134 blokla yine kendisine ait olan rekoru yeniledi.

Ali Bahçetepe daha sonra tek vuruşta en fazla beton blok kırma rekorunu denedi.

Bu kategoride 33 blokla dünya rekorunu elinde bulunduran Bahçetepe, üst üste dizilen 35 beton bloktan sadece 14'ünü kırarak başarısız oldu.

Daha önce 10 kırış rekoru Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren Bahçetepe bu sayıyı 12'ye çıkarırken, hedefinin 20 olduğunu söyledi.



