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Kültür-Sanat

1 Dakika Kısa Değildir!

1 Dakikalık Kısa Film Yarışması, kısa filmle gönül veren sinemacıların 60 saniyeyi aşmayan kısa yapımlarını bekliyor.

13 Nisan 2009 03:00

‘Bir Dakika Kısa Değildir’ sloganıyla düzenlenen 1 Dakikalık Kısa Film Yarışması, kısa filmle gönül veren sinemacıların jeneriğiyle birlikte, 60 saniyeyi aşmayan kısa yapımlarını bekliyor.

Mustafa Altıoklar, Oktay Güzeloğlu, Yeşim Ustaoğlu, Güven Kıraç ve Tonguç Yaşar'ın oluşturduğu jüri eşliğinde İstanbul Kısa Filmciler Derneği'nin ‘Bir Dakika Kısa Değildir’ sloganıyla düzenlediği 1 Dakikalık Kısa Film Yarışması, kısa filmle gönül veren sinemacıların jeneriğiyle birlikte, 60 saniyeyi aşmayan kısa yapımlarını bekliyor.

Türü önemsenmeksizin, her kategoriyi kurallara dâhil eden festival kurulu, yarışmacıların en geç 31 Ağustos 2009 tarihine kadar eserlerini gönderebileceklerini belirtiyor.

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