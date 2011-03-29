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Yaşam

1 buçuk milyon kadından Walmart'a ayrımcılık davası

Amerikan süpermarket devi Walmart'ta çalışan yaklaşık bir buçuk milyon kadın, kendilerine ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle şirketi toplu olarak dava etme girişim

29 Mart 2011 03:00

T24- Amerikan süpermarket devi Walmart'ta çalışan yaklaşık bir buçuk milyon kadın, kendilerine ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle şirketi toplu olarak dava etme girişiminde bulunuyor.




ABD'nin en büyük işvereni durumundaki Walmart ise mahkemenin tüm işçiler adına tek bir başvuruyu görmeyi kabul etmemesini istiyor.

Şirket, tarihin en büyük cinsiyet ayrımcılığı davasına konu olmamak için bugün Yüksek Mahkeme'ye başvuruyor.

Kadın çalışanlar, 1998 yılından bu yana ABD'deki 3400 mağazasında, kendilerine daha az ücret ödediğini ve daha az terfi şansı verdiğini söylüyor.

10 yıldır şirkete karşı çeşitli hukuk mücadelelerini sürdüren çalışanlar grubu, milyarlarca dolar tazminat talebiyle Yüksek Mahkeme'den davayı görmesini istiyor.

Walmart şirketi ise tüm çalışanlarına âdil davrandığını söylüyor.

Şirket ayrıca farklı görevlerdeki ve mağazalardaki kadınların iddialarının tek bir davada görülemeyeceğini vurguluyor.

Davacı kadınlar ise diğer çalışanların durumunu da temsil edebileceklerine inanıyor.

Yüksek Mahkeme'nin konu hakkındaki hükmünü Haziran ayında açıklaması bekleniyor.


Walmart'ın tazminat korkusu


Mahkeme Walmart'ın savını reddederse, Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihindeki en büyük cinsiyet ayrımcılığı davasını görmeye başlayacak.

Walmart davayı kaybetmesi halinde on milyarlarca dolar tazminat ödeyebilir.

Ayrıca bu durumda davanın emsal teşkil edebileceği; çeşitli gruplardan kadınlar, azınlıklar ve engelilerin de benzer davalar açabilecekleri belirtiliyor.

Ancak gözlemciler Yüksek Mahkeme'nin muhtemelen davacılar aleyhine karar vereceğini söylüyor.

Bu duruma gerekçe olarak da mahkemenin bugüne dek genelde iş çevrelerini tatmin eden kararlar alması gösteriliyor.

Walmart'ın satışları geçen yıl 400 milyar doları aşmış, şirket aynı dönemde 16 milyar dolar net gelir elde etmişti.

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