-139 BİN KİŞİYE BAYRAMDA ''KEY HARÇLIĞI'' ANKARA (A.A) -08.11.2010 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında, 139 bin hak sahibine daha Çarşamba gününden itibaren ödeme yapılması planlanıyor. Tasfiye Halindeki Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, Emlak Konut GYO tarafından Çarşamba günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanması beklenen liste kapsamında, 139 bin 8 kişiye toplam 48 milyon 682 bin 483,5 lira ödeme yapılacağını bildirdi. Sayın, yeni yayınlanacak liste ile birlikte, KEY hesaplarının tasfiyesi kapsamında ödeme listesinde adı yayımlanan kişi sayısının 11 milyon 910 bin 16'ya, ödeme yapılacak toplam hak ediş tutarının da 3 milyar 991 milyon 743 bin 126 liraya ulaştığını söyledi. Tasfiye sürecinin sonunda ödeme yapılan kişi sayısının 500 bin civarında artarak, 12,5 milyona, ödeme tutarının da 4 milyar liraya ulaşmasının tahmin edildiğini açıklayan Sayın, vatandaşları, liste Resmi Gazete'de yayımlanmadan Ziraat Bankası'na gitmemeleri konusunda uyardı. Tasfiye kanunu uyarınca ortalama 3 ayda bir yeni ödeme listesi yayımlandığını hatırlatan Sayın, listede ismi olmayan veya bilgilerinde hata bulunan vatandaşların da öncelikle çalıştıkları veya ilgili sosyal güvenlik kurumuna başvurmaları gerektiğini belirtirken, ''Bizde listede yer alan bilgiler dışında bilgi yok, parayı da biz değil Ziraat Bankası aracılığı ile Hazine ödeyecek. Biz de bilgi de yok, para da yok'' dedi. Zeki Sayın'ın verdiği bilgiye göre, 1999 yılı sonu itibariyle, KEY hesaplarında, 17 milyon 490 bin 627 lira ana para, 848 milyon 667 bin 218 lira nema bulunuyordu. Bugüne kadar ödeme yapılması öngörülen tutar ise 3 milyar 991,7 milyon liraya ulaştı. KEY'de, kanun kapsamındaki çalışanlar için işverenler, emekliler için de devlet, adlarına açılan hesaplara para yatırmıştı. Doğrudan vatandaşın cebinden çıkmayan para ile oluşturulan bu ''kaydi hesaplar'', daha sonra sorun haline gelmiş ve kanun çıkartılarak tasfiyesi yoluna gidilmişti. KEY hesaplarının tasfiyesi kapsamında, bu yıl 21 Mart ve 23 Ağustos günlerinde, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 2 ödeme listesi yayımlanmıştı. KEY haksahibi listesinde yer alanların sayısı 12 milyon yaklaşmasına karşın, şimdiye kadar 7 milyon 498 bin 453 hak sahibine 3 milyar 356 milyon lira düzeyinde ödeme yapıldı. Ödeme tutarı çok düşük olanların, genelde bu parayı almak için bankaya gitmediği belirtiliyor. KEY için bu yıl Mart'ta yayımlanan ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına, ilgili kanun uyarınca ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanmıştı. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak. Yani bu listede adı yer alanlar, önceki ödemelere göre yüzde 12,5 daha yüksek nema alacaklar. Ödemeler için gerekli kaynak, Hazine tarafından Emlak GYO'ya aktarılıyor. İlan tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazine'ye irad kaydedilecek. İlgili kurum ve kuruluşlarca bankaya gönderilecek listelerde belirlenen hatalı bildirimler, banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade ediliyor. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010'da sona erecek. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden, düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde bankaya gönderebilecek. Herhangi bir yasa değişikliği olmaması halinde düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste, 31 Mart 2011'e kadar Emlak GYO'ya gönderilecek. Buna göre Emlak Konut GYO, tasfiye kapsamında 2 liste daha yayımlayacak.