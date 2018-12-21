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1 aylık bebek, oksijensiz kalarak öldü 

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, iddiaya göre uyurken yorgan örtülerek yüzü kapatılan 1 aylık Ömer Esen, oksijensiz kalarak hayatını kaybetti

21 Aralık 2018 21:28

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, iddiaya göre uyurken yorgan örtülerek yüzü kapatılan 1 aylık Ömer Esen, oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Devteşti Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; öğlen uykusuna yatan 1 aylık Ömer Esen, üşümesin diye üzerine yorgan örtüldü. Bir süre sonra kontrole gelen ailesi, bebeğin burnundan kan geldiğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Ömer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömer\'in Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopside nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Esen\'in cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

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