1 ay eğitim alıp modellik yapıyorlar

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - SON yıllarda modellik için eğitimler veren ajansların sayısı arttı. Kıyafet seçimi, ten rengine ve diğer kriterlere göre makyaj, yürüyüş, duruş, poz verme, sağlıklı beslenme gibi konularda eğitim alan model adayları, eğitim sürecini tamamladıktan sonra defilelerde, reklam filmlerinde, ürün tanıtım fotoğraflarında, kıyafet mankenliği gibi işlerde çalışıyor.

Kadınların yanı sıra erkeklerin de ilgisinin arttığı modellik eğitimleri hakkında bilgiler veren Bursa Soleil Arts Ajansı Sanat Direktörü Ceylin Ece, model olmak için net kriterlerin olmadığına, çeşitli fiziki koşullarda insanların eğitim alarak modellik yapabileceğine dikkat çekti. Ece, model olabilmek için her eğitimin verildiğini belirterek, \"Bu eğitimler teorik ve pratik olarak her iki şekilde de uygulanıyor. Modellerimiz buradaki 1 aylık eğitimini tamamladıktan sonra, cast ve mankenlik ajanslarında, defilelerde, katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde çalışarak gelir elde edebiliyorlar. Modellikte aylık elde edilecek gelir iş temposuna göre ve yapılan işlere göre değişiklik gösterebiliyor\" dedi.

\'MARKETTE BİLE PODYUMDA GİBİ YÜRÜYORUM\'

Model olmanın günlük hayatta pek çok avantaj sağladığını belirten Ece, \"Ben mesela bir markete girdiğimde dahi kendimi podyumda yürüyor gibi hissediyorum. Model olmak bireylere özgüven kazandırıyor. Özellikle ikili ilişkilerde kendinizi daha rahat ifade edip sosyal ortamlarda daha rahat diyaloglar kurabiliyorsunuz. Öte yandan sağlıklı bir yaşam için mesleğiniz gereği düzenli beslenip ve düzenli spor yapıyorsunuz. Bunlar da daha sağlıklı ve zinde olmanızı sağlıyor\" diye konuştu.

AVUKAT, MODEL OLDU

Bursa\'da modellik eğitimine katılan, Kocaeli\'de avukatlık yapan Buket Ebru Söylemez (33), zihnini ve egosunu beslemek için yaklaşık 6 yıllık bir avukatlık kariyeri edindiğini söyleyerek, \"Ruhumu beslemek için yaşam koçu oldum ve bu alanda ilerleyip yaşam koçlarına koçluk yapmaya başladım. Bedenimi beslemek içinse voleybol sporunun yanı sıra modellik eğitimleri almaya başladım\" dedi. Yıllardır model olma hayalleri kurduğunu söyleyen Söylemez, \"Ergenliğimden bu yana 1.78 boyundayım ve bu sebeple hep hayallerimde model olmak vardı. Avukatlık eğitimim ve meslek hayatım sürecinde buna çok vakit ayıramadım ama şu an modellik için gereken tüm adımları atmaya kararlıyım\" diye konuştu.



