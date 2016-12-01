1 Aralık Perşembe İngiltere basın özeti

İngiltere'de Telegraph gazetesi Rusya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle ilgili Ankara'dan açıklama istemesini sayfalarına taşıyor.

Erdoğan'ın Fırat Kalkanı Harekâtı'na ilişkin "Zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik" sözlerini yazan Telegraph, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un açıklama talep ettiğini kaleme alıyor.

Gazete, Peskov'un, "Bu çok güçlü bir açıklama, hem öncekilerden hem de bizim anlayışımızdan farklılaşıyor" dediğini aktararak iki ülke arasında ilk defa ilişkilerin normalleşmeye başladığı geçen yaz sonrasında gerildiğini kaleme alıyor.

Telegraph aynı zamanda Suriye rejiminin muhaliflere karşı hatırı sayılır bir ilerleme kaydettiği Halep'e dair bir habere de sayfalarında yer veriyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) üst düzey yetkililerinden biri olan Stephen O'Brien'ın, "BM müdahale etmezse Halep büyük bir mezarlığa dönüşecek" diyen sözleri gazetede yer alıyor.

Guardian gazetesi ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması anlamına gelen Brexit süreciyle ilgili tartışmalara yer vermeye devam ediyor.

Gazetenin manşetten verdiği haberine göre İngiltere vatandaşı olmak için başvuran AB vatandaşlarının sayısında ciddi bir yükseliş var.

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Haziran 2015'te İngiltere vatandaşı olmak için başvuran Avupalı vatandaşlar 37 bin 618 iken bu rakam Temmuz 2016'da 100 bin'e çıkıyor.

Diğer yandan gazeteye göre İşçi Partisi de bir yandan Başbakan Theresa May'e Brexit başlamadan önce İngiltere'de yaşayan Avrupalıları vatandaş yapması için baskı uygulamaya devam ediyor.

Guardian bir başka haberinde ise vergi cennetlerinin şaşırtan boyutunu ifşa eden Panama Belgeleri'nde suçluların izini bulmanın mümkün olduğunu yazıyor.

Gazete, Avrupa Polis Örgütü'nün (Europol) Panama Belgeleri'nde yer alan 3 bin 500 kişinin terörist, hacker, sigara kaçakçısı gibi suçlulardan oluştuğunu anlatan açıklamasına yer veriyor.

Haberde Europol'ün finansal istihbarat şefi Simon Riondet'in, "Buradaki ana nokta Panama Belgeleri'ndeki şirketleri sadece kara para aklama organizasyonu ya da vergi kaçakçılığı gibi suçlara bağlamıyoruz, aynı zamanda terörizm ve Rusya'nın organize suç örgütleriyle de ilgileri var" sözleri yer alıyor.