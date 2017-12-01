1 Aralık Cuma DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNE DOĞRU
Dev derbinin istatistikleri, yaşanan ilkler, en gollü maçlar, seyirci rekorunun kırıldığı mücadele, iki takımda da oynayan futbolcular ve çeşitli ayrıntıların haberi abonelerimize servis edilecek
BEŞİKTAŞ AYDINUS İLE KAZANAMIYOR !..
Siyah-Beyazlı takım Fırat Aydınus\'un yönettiği son 5 maçı da kazanamadı. son 10 resmi maçta ise 1 galibiyet, 6 beraberlik, 3 yenilgi aldı.
KUPADA GOL YAĞMURU
Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Maçlarda atılan gollerin fazlalığı dikkatlerden kaçmadı.
BEŞİKTAŞ
16.00 Beşiktaş\'a gönül veren sanatçıların, Down sendromlu çocuklarla beraber oluşturulmuş portrelerinin yer alacağı \'Farklıyız-Fedakarız\' fotoğraf sergisinin açılışı Beşiktaş JK Müzesi\'nde yapılacak.
18.00 Siyah-beyazlı ekipte derbi maçının hazırlıkları tamamlanacak.
GALATASARAY
18.00 Derbi maçın son çalışması yapılacak
FENERBAHÇE
Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürecek
KASIMPAŞA
Mensah ile röportaj yapılacak ve öğleden sonra Fenerbahçe maçına yönelik açıklamaları abonelerimize servis edilecek
DÜNYA KUPASI KURALARI ÇEKİLECEK
18.00 2018 FIFA Dünya Kupası\'nda yer alan 32 takımın grupları, Rusya\'nın başkenti Moskova\'da düzenlenecek kura çekimi ile belirlenecek.
TFF 1. LİG
18.00 Altınordu - Gazişehir Gaziantep
AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.30 Freiburg - Hamburg (Çağlar Söyüncü)
20.30 Roma - SPAL (Cengiz Ünder)
22.00 NEC Nijmegen - Dordrech (Erol Alkan)
22.45 Napoli - Juventus
23.30 Porto - Benfica
GÜVENÇ KURTAR\'IN EŞİ GÜLAY KURTAR VEFAT ETTİ
13.00 Gülay Kurtar\'ın cenazesi öğle namazında Levent Camii\'nden kaldırılacak ve İzmit\'e defnedilecek.