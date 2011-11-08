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Yaşam

1. Anadolu Film Festivali sanal ortamda İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2011 13:18

-1. Anadolu Film Festivali sanal ortamda  İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - Sinematek Derneğinin düzenlediği, 1. Anadolu Film Festivali, 11-20 Kasım tarihleri arasında sanal ortamda da takip edilebilecek.  Sinematek Derneğinden yapılan açıklamaya göre, sinema sevgisi ve ilgisini çoğaltmak amacıyla gerçekleştirilecek festival kapsamında, kısa metraj film yarışması, uzun ve kısa metraj senaryo yarışması yapılacak. Festivalin kalbi Ankara'da atacak, ama her yerde gösterim yapılacak.  Festival komitesi bugüne kadar aralarında Adana, Mardin, Denizli, Uşak, Antakya, İzmir, Muğla, Hamburg, New York, Paris'in bulunduğu 60 yerle gösterim anlaşması yaptı.  Gösterim yerleri belirlendikçe festivalin ''www.anatolianfilmfest.org'' internet sitesinde duyurulacak. Ayrıca festivalde gösterilecek filmler online olarak internet üzerinden de takip edilebilecek ve yarışma filmleri için online oy verilebilecek. Festivalde her yıl bir ''Kardeş Ülke'' sinemasına yer verilecek. Türkiye'den Almanya'ya işçi göçlerinin başlamasının 50. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl Almanya, ''Kardeş Ülke'' olarak belirlendi. Festivalde, konuyla ilgili filmler, belgeseller gösterilecek. Anadolu Film Festivali'nin logosu, ''Ankara Keçisi'' olarak belirlendi. Festival kapsamında verilecek ödülün adı da ''Altın Keçi Ödülleri'' oldu.  ''Altın Keçi Ödülleri'', yarışmada ödül alan kısa metraj filmlere ve senaryo yarışmalarında dereceye giren eserlere, her yıl vizyon görmüş bir sinema filmine ve bir sinema çalışanına verilecek. Festival kapsamında, uluslararası ve ulusal bağımsız uzun ve kısa metraj film gösterimleri, sinema insanlarıyla söyleşiler, sinema tekniği üzerine atölyeler de düzenlenecek. 

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