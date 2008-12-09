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Politika

1 AKP’li sandık görevlisine 20 seçmen

AKP'de yerel seçimlerde 154 bin sandıkta 1 milyon 386 bin kişiyi görevlendiriyor. Her AKP'liye 20 seçmen zimmetlenecek

09 Aralık 2008 02:00

AKP Seçim İşleri Koordinasyon Başkanı Mustafa Ataş, yerel seçimler için 21 il başkanının istifa ettiğini, 1600 civarında başvuru olduğunu belirtti. Başvuruların 19 Aralık’ta sona ereceğini belirten Ataş, şunları söyledi:

"Bu seçimlerde daha sistematik çalışıyoruz. 19-21 Aralık’ta 500 kişi Ankara’da eğitilecek. Bu kişiler de Türkiye genelindeki sandık görevlilerini eğitecekler. Her sandıkta 3 kadın kolları, 3 gençlik kolları ve 3 de il yönetiminden olmak üzere 9 kişi görev yapacak. Türkiye genelinde 154 bin sandık var. Bu kapsamda bir milyon 386 bin sandık görevlimiz olacak. Seçmen listelerindeki isimler tek tek belirlenecek. Her sandık görevlisine 20 seçmen düşecek. Kadın kollarından gelen sandık görevlileri kadınlarla, gençlik kollarından gelenler genç seçmenlerle, parti yönetiminden gelenler 30 yaş üstü seçmenlerle ev ev dolaşıp görüşecekler. Bu görüşmeler sırasında dikkat etmeleri gereken konuları da bir broşürde topladık."

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