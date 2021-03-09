1.9 trilyon dolarlık paket borsaya akacak beklentisiyle GameStop hisseleri tekrar hareketlendi ve 1 şubattan bu yana en yüksek seviyeyi gördü

T24 Ekonomi Servisi

Amerika'da Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcıların etkisiyle geçen ocakta çok hızlı yükseliş yaşayan GameStop hisseleri yine hareketlendi. GameStop hisseleri, 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin bir kısmının borsaya geleceği beklentisiyle pazartesi yüzde 41.2 yükseldi ve 1 Şubat’tan bu yana en yüksek kapanış seviyesi olan 194.50 doları gördü.

Reddit’te örgütlenen diğer küçük yatırımcıların tercih ettiği diğer hisse senetlerinde de yükselişler yaşandı. AMC Entertainment hisseleri yüzde 15.4, kulaklık üreticisi Koss Corp yüzde 27.5 ve Rocket Companies yüzde 3.0 değer kazandı.

Ne olmuştu?

Reddit gibi siteler üzerinden örgütlenen küçük yatırımcıların yatırımlarıyla video oyunu ve tüketici elektroniği mağaza zinciri GameStop’un hisse değeri 3 dolardan 347 dolara çıkmıştı. Hisse sert şekilde yükselince açığa satan hedge fonlar büyük zarar yazmış ve Borsa İstanbul dahil tüm dünya borsalarında sert düşüşler yaşanmıştı.

1.9 trilyon dolarlık teşvik borsaya gelecek, öngörüsü

Öte yandan Amerika'da 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin borsaya akacağı düşünülüyor. Deutsche Bank tarafından geçen ay yapılan ankete katılan bireysel yatırımcılar, teşvik çeklerinin üçte birinden fazlasını borsaya koyacaklarını söylediler. Bu, 170 milyar dolarlık bir para girişine karşılık geliyor.