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Ekonomi

1,8 milyar dolara Zynga’ya satılan Peak'in Strateji Direktörü Ömer İnönü: Biz yapabildiysek herkes yapabilir

03 Haziran 2020 07:48

ABD merkezli oyun şirketi Zynga'nın CEO'su Frank Gibeau, Türk oyun şirketi Peak'i 1,8 milyar dolara satın aldıklarını açıkladı. Böylece Zynga, kendi tarihinin en büyük şirket satın almasını yaparken, Türkiye'den de ilk kez bir teknoloji girişimi, 1 milyar doların üzerinde bir rakamla satılmış oldu. Peak’in sözcüsü durumunda olan Strateji Direktörü Ömer İnönü, "Bu ülkede doğmuş okumuşuz, biz yapabildiysek herkes yapabilir" dedi. 

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan İnönü, "Rakam tabii ki çok önemli ama bizim için en önemli yanı bunun bütün Türkiye’ye bir çağrı olması. Bu çağrı da şudur: Bizim Türkiye’deki öteki insanlardan hiç farkımız yok. Eğer biz yapabildiysek herkes yapabilir. Bu ülkede doğmuş bu ülkede eğitim almış, büyümüş, bu ülkenin gençleriyiz. Bizim öteki insanlardan değişik bir özelliğimiz yok. Biz yapabilirsek hepiniz yapabilirsiniz. Bunu bütün Türkiye’ye haykırmak istiyorduk. Bu da bunu haykırmak için bir vesile oldu.” ifadesini kullandı. 

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