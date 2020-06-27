1,7 milyon dosyada, taraflar mahkemeye gitmeden anlaştı

Adalet Bakanlığı, 1,7 milyon dosyada tarafların, arabuluculuk ve uzlaştırma ile mahkemeye gitmeden anlaşmaya vardığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre; iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda da 1 Ocak 2019’dan itibaren zorunlu olarak uygulanan arabuluculuk uygulamalarına 1 milyon 412 bin 205 dosya sevk edildi. Bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 322 bin 901 dosyadan 932 bin 240 dosya çözüme kavuşturularak yüzde 70 oranında başarı sağlandı.

İhtiyari uyuşmazlıklarda 2013 yılından bu yana arabulucuya gönderilen dosyaların yüzde 97’si (302 bin 958 dosya) çözüme kavuşturuldu. İş uyuşmazlıklarında müzakere edilen dosyaların yüzde 63’ünde (525 bin 23 dosyada), ticari uyuşmazlıklarda ise arabulucuların devreye girdiği dosyaların yüzde 56’sında (104 bin 259 dosyada) anlaşmaya varıldı.

2017 tarihinden itibaren kurumsal bir yapıya kavuşturulan uzlaştırma uygulaması ile birlikte ise son üç yılda müzakere aşamasına geçilen 920 bin 794 dosyadan, 756 bin 632 dosyada uzlaşma sağlandı. Söz konusu dosyaların yüzde 82’si uzlaşma ile sonuçlandı.

Adalet Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada “Uyuşmazlıklarda mahkemelere gidilmeden tarafların rızasıyla dosyaların hızlı çözülmesini sağlayan arabuluculuk ve uzlaştırma sistemi, yargının iş yükünü azalttığı gibi toplumsal uzlaşı kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor” denildi.