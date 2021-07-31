1.5 yaşındaki çocuğunun üstünde sigara söndüren 'baba' tutuklandı!

İstanbul Şişli'de 1,5 yaşındaki bebeğinin üstünde sigara söndüren ve işkence yapan 'baba' Delil İbrahim çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde önceki gün iddiaya göre, apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü. Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda sigara yanıkları ve morluklar gördü.

Önce serbest bırakıldı

Durumu polise bildiren Akman, bebekle hastaneye giderken, Suriyeli baba Delil İbrahim gözaltına alındı. Delil İbrahim ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2 yaşındaki bebek, koruma altına alındı.

Olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba Delil İbrahim ile Fas uyruklu A.S. dün gözaltına alındı. Şüpheliler "Kasten Yaralama" ve "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen baba Delil İbrahim tutuklanırken, A.S. ise serbest bırakıldı.