1.5 yaşındaki bebek annesinin tek taşını yuttu!

Sivas'ta 1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin tek taş yüzüğünü yuttu, 6 gün sonra doğal yollarla çıkardı.

Sivas'ta kent merkezinde yaşayan F.G ve C.G çiftinin 1.5 yaşlarındaki M.G adındaki bebekleri oynamak için annesinden tek taş yüzüğünü istedi.



Yüzükle oynayan M.G annesine fark ettirmeden yüzüğü yuttu. Bir süre sonra çocuğunun yüzüğü yuttuğunu fark eden anne çocuğunu kucaklayarak hastaneye götürdü.



Yüzüğün, röntgeni çekilen M.G'nin midesinde olduğu görüldü. 6 gün sonra yüzük doğal yollarla çıktı. Çıkan yüzük aileye rahat bir nefes aldırdı.

"Küçük çocuk eliyle dokunduğu cisimleri ağzına atar"

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Mahmut Aluç, çekilen röntgende yüzüğün mide de olduğunu belirlediklerini ifade ederek, "Hastamız 1 buçuk yaşında. Bundan 6 gün önce bize yüzük yutma şikayeti ile başvurdu. İlk çektiğimiz grafide yüzüğün mide de olduğunu saptadık ve aileyi bilgilendirdikten sonra rutin prosedürlerinin gereği beklemeye başladık. 6 gün sonra spontane olarak yüzüğün kendisi çıktı.



Bu tür hastalarla oldukça sık karşılaşıyoruz. Rutin olarak şöyle bir kural vardır, çocuk ağzına aldığı her şeyi yutabilir. Özellikle küçük çocuklar cisimleri tanımak için elleriyle dokunduktan sonra genellikle ağızlarına alırlar. Bu yutulan cisimler toplu iğne olabilir, çengelli iğne olabilir, para olabilir" dedi. (İHA)



