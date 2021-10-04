1,5 milyar Facebook kullanıcısının kişisel verileri satışa çıkarıldı

Bir "hacker" (bilgisayar korsanı) forumunda 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiği iddia edildikten kısa süre sonra bu veriler satılığa çıktı. 1 milyonunu 5 bin dolara satan bilgisayar korsanının sunduğu örnek veriler, bahsi geçen hesap verilerinin gerçek olduğuna işaret ediyor.

Ele geçirildiği iddia edilen kişisel veriler, isim, soy isim, e-posta adresi, konum, cinsiyet, telefon numarası ve kullanıcı adı şeklinde belirtiliyor.

Facebook ve bünyesi altındaki Instagram ve WhatsApp'a akşam saatlerinden beri erişilemiyor. Yetkililer sorunu çözmeye çalışırken sorunun kökeniyle alakalı birçok iddia orataya atılıyor. Yeni gün yüzüne çıkan bilgilere göre bir hacker forum sitesinde 1,5 milyar Facebook kullanıcısının verilerinin ele geçirildiğine dair bir gönderi paylaşıldı. Bu paylaşım eylül sonunda yapıldı. Şimdi ise sitedeki iddiaya göre bu veriler satışta.

Ancak bunun sitelerin çökmesiyle arasındaki bağlantı olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

Tarihin en büyük Facebook veri sızıntısı