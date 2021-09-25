1,5 litrelik kolayı 10 dakikada içti; 18 saat sonra yaşamını yitirdi

Çin'de yaşayan bir kişi 1,5 litrelik kolayı 10 dakikada içtikten 6 saat sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan adam 18 saat sonra öldü. Hayatını kaybeden 22 yaşındaki kişinin midesinde çok sayıda yara tespit edildi.

Çin'de serinlemek isteyen 22 yaşındaki genç adam, yaklaşık 10 dakika içinde 1,5 litrelik kolayı içti. Aradan 6 saat geçtikten sonra midesine şiddetli ağrılar hissetti, vücudu şişmeye başladı. Pekin'deki Chaoyan Hastanesi'ne kaldırılan adamın nabzının çok hızlı arttığı, tansiyonunun da çok düşük olduğu görüldü. Aşırı hızlı nefes alan adamın ölümüyle ilgili raporu detaylandıran doktorlar çalışmalarını Clinics and Research in Hepatology ve Gastroenterology dergisinde yayınladı.

Raporda adamın bağırsaklarında ve portal veninde aşırı gaz birikmesi olduğu belirtildi. Bu durumun karaciğere oksijen gitmesini engellediği ve karaciğer şokuna neden olduğu vurgulandı.

Raporu yazan Quiang He, doktorun hemen gazı boşaltmaya çalıştığını ve adama ilaç verdiğini ancak tedaviden 18 saat sonra geçince adamın hayatını kaybettiğini yazdı.