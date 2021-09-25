1,3 milyar ton gıda çöpe gidiyor, ekonomik karşılığı 1 trilyon dolar!

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen yazarı İrfan Donat, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre; dünyada üretilen 4 milyar ton gıdanın yaklaşık 1.3 milyar tonunun çöpe gittiğini belirterek, "Bunun da ekonomik karşılığı kabaca 1 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. “Hesaplanıyor” diyoruz zira dünyadaki toplam gıda üretiminin yaklaşık yüzde 31’i çöp olurken bunun yüzde 14’ü “kayıp”, yüzde 17’si ise “atık-israf” sonucu oluşuyor.

“Gıda kaybı” tipik olarak üretim, hasat, depolama ve nakliye gibi değer zincirinin daha erken aşamalarında kaybedilen gıdayı ifade ediyor. “Gıda israfı” ise tüketime uygun durumdaki ürünlerin perakende kanalları ile tüketici tarafındaki atık kısmı temsil ediyor." diye yazdı.

Türkiye'de her yıl ortalama 26 milyon ton gıdanın kayıp ve israf olduğuna işaret eden Donat, "Hesaplamalara göre, Türkiye’nin yıllık gıda kayıp ve israfının faturası ortalama 214 milyar TL.

TÜİK’in belediye çöp toplama alanlarında gerçekleştirdiği veri toplama faaliyetlerine göre ise Türkiye’deki atığın yüzde 54.6’sını gıda oluşturuyor. Gıdanın ardından en yüksek payı yüzde 12.3 ile plastik ve yüzde 10.9 ile kağıt/karton atıkları alıyor." ifadelerini kullandı.

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