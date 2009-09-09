09.09.2009 çılgınlığı her yerde



Evlilikte 09.09.2009 Çılgınlığı

09.09.2009'un şanslı Bebekleri

Aydınlıların 09.09.2009 heyecanı

09.09.09'da Aydın'ın tanıtımı

Bugün burcun ne söylüyor? (09.09.2009)

Koçlar

Boğalar

İkizler





Yengeçler

Aslanlar

Antalya'da, 09.09.2009 tarihinde evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarına akın etti.Antalya'da, 09.09.2009 tarihi nedeniyle evlenmek isteyen çiftler Muratpaşa Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne akın etti. Normal bir günde ortalama 5 çifte nikah kıyılan Evlendirme Dairesi 09.09.2009 tarihinde 23 çiftin nikahını kıydı.Özellikle bu tarihi tercih ettiklerini söyleyen Elif Yılmaz ve Volkan Gözdamya çifti, bu tarihte evlenmek için dört ay önce başvurduklarını belirterek "Bize bu tarihin uğur ve şans getireceğine inanıyoruz. Bu özel günde evlendiğimiz için çok mutluyuz" dediler.Muratpaşa Belediyesi özel kalem müdürü ve nikah memuru Deniz Demirel de, 09.09.2009 tarihine çiftler tarafından büyük bir ilgi olduğunu söyledi. Evlenecek çiftlerin aylar öncesinde bu tarihte evlenmek için başvurduklarını belirtenDemirel, şöyle konuştu: "Bugün 23 çifte nikah kıydım. Hayatımın en yoğun günlerinden bir tanesini yaşadım. Kolay hatırlanması ve şans ile mutluluk getirdiği için çiftler tarafından özel tarihler tercih ediliyor."ABD'de Bir Süpermarket, Tarihin '09.09.2009' Olması Dolayısıyla Bugün 9 Çifti 99 Cente Evlendiriyor.ABD'de bir süpermarket, tarihin ''09.09.2009'' olması dolayısıyla bugün 9 çifti 99 cente evlendiriyor.''Sadece 99 Cent'' adlı süpermarket zincirinin Los Angeles'taki ünlü Sunset Bulvarı üzerindeki şubesi, ''2009 yılının dokuzuncu ayının dokuzuncu günü dolayısıyla 9 çifti 99 cente evlendirme'' vaadinde bulundu.Market promosyonunda, evlendirilecek 9 çiftin her birine 99,99 Dolar verilmesi ve bir limuzinle Los Angeles'ta romantik bir yere götürülmesi de yer alıyor.Market, ''9 Eylülde doğan 9 pound 9 ons (4,3 kg) ağırlığındaki bebeğe de 999,99 cent verecek.Kayseri'de 09.09.2009 tarihinde 9 bebek dünyaya geldi.Kayseri Özel Avrupa Hastanesi'nde 09.09.2009 tarihinde 9 bebek dünyaya gelirken, bu özel günde doğan ikiz bebeklerde dikkat çekiyor. İlk olarak dünyaya gelen Bekir-Sultan çiftinin ikiz bebekleri 2 kilogram 100 gram ve 2 kilogram 600 gram ağırlığında dünyaya geldi. Anne Sultan Korkusuz, ilk çocuklarının ikiz olmasına çok sevindiğini belirterek, "Böyle özel bir gün olması da bizi ayrıca mutlu etti. İsimlerini Eren ve Yaren koyduk. Özel bir doğum günleri oldu" dedi.Hemşire Gülbeyaz Kozkalan ve polis memuru Mehmet Kozkalan çiftinin 3 kilogram 300 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeklerine ise Eylül ismi verildi. Anne Gülbeyaz Kozkalan, "Benim ilk bebeğim. Çok güzel bir olay. Anne olmak gerçekten çok farklı bir duygu" ifadelerini kullandı.Bu özel günde Halil İbrahim ve Gönül Caymaz çiftinin de ikiz kız bebekleri, ayrıca Mehmet ve Özlem Bülbül çiftinin de bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Aileler, bebekleri ile mutluluk pozları verirken, özel günde doğum yapmanın mutluluğunu yaşadılar.Hastane yetkilileri 09.09.2009 tarihinde 3 bebeğin daha dünyaya geldiğini kaydetti.Aydınlılar'ın merakla beklediği, 09.09.2009'da sanatçı Ferhat Göçer konser verecek.Trafik plakası sıralamasında 9. sırada yer alan ve ''09'' simgesini, dokuzuncu ay ve 2009 ile pekiştirmek isteyen Aydın Belediyesinin, bu tarih ve öncesinde yapacağı etkinlikler belli oldu.Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 7 Eylül 2009 tarihinde yapmak istedikleri bir organizasyonu, bu yıl 6-9 Eylül'de başlatacaklarını, etkinliklerin 09.09.2009'da Ferhat Göçer konseriyle son bulacağını bildirdi.Aydın'ın kurtuluş günü olan 7 Eylül ile 9 Eylüldeki coşkuyu pekiştireceklerini söyleyen Çerçioğlu, etkinlikler kapsamında kentin çeşitli noktalarında eğlence, kültür faaliyetleri, toplu nikah ve sünnet törenleri, halk konserleri düzenleneceğini söyledi.Çerçioğlu, geçen yıl 7 Eylülün Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı festivalin ''Ramazan Şenlikleri'' adı altında düzenlendiğini, bu yıl belediye olarak kurtuluş bayramı ve ramazan şenlikleri kapsamında daha farklı etkinlikler yapılacağını bildirdi.Özlem Çerçioğlu, 9 Eylül 2009 tarihini Aydın'ın tanıtımı için bir fırsat olarak değerlendirdi.Türkiye'de trafik plakası sıralamasında Aydın'ın 9. il olduğunu, kenti anımsatan ''09'' rakamının bin yılda bir kez tarih sayfalarında yan yana geldiğini ifade eden Çerçioğlu, etkinliklere Koçarlılı iş adamı Murat Küçükoğlu'nun da destek olmasından dolayı kendisine teşekkür ettiğini dile getirdi.İş adamı Murat Küçükoğlu da kendisinin bu güzel etkinliklere çeşitli sanatçıların katılımını sağlayarak desteklemekten mutlu olacağını söyledi.Aydın'ın tanıtımı için elinden geleni yaptığını söyleyen Küçükoğlu, etkinlikler kapsamında sürpriz sanatçıları Aydın'a getireceğini kaydetti.Mantığın ve iş hayatının öne geçtiği bir gün. İşlere dalıp sevdiklerinizi ihmal etmeyin. İlgisizliğinizden yakınacak birileri çıkabilir. Bu sizin canınızı sıkabilir. Kaba ve umursamaz davranışlarla sevdiklerinizi üzüyorsunuz.Onlar buna layık değiller. Uzaktan gelecek bir kişi bir anda hayatınızın akışını değiştirecek. Sizi oldukça etkileyecek bu kişi gelecekle ilgili planlarınıza yardımcı olacak. Sizin gibi canlı bir kişiliği kimse üzmeyi başaramıyor. Sağlığınız yerinde.Çalışıyorsanız iş hayatınızda bir yıldız gibi parlayacaksınız. Yaptığınız anlaşmalar, imzaladığınız sözleşmeler v.s. hepsinden karlı çıkacaksınız. Duygusal hayatınız için söylenebilecek bir değişiklik yok. Temkinli olmalısınız.Yalnızsanız şu günlerde gideceğiniz bir partide şık ve bakımlı görünümünüzle tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz, fakat siz çok ince eleyip sık dokuyan bir tipsiniz. Yine çevrenizdekilerde bin türlü kusur bulacaksınız. Şikayet etmeden önce biraz bekleyin. Belki hiç de öyle değillerdir. Çünkü biraz abartıyorsunuz.Bugün arkadaşlarınızla tartışmaktan uzak durun. Zira bunun sonuçları size pahalıya patlayabilir. Düşüncelerinizi netleştirin ve ne istediğinizi iyi saptayın. Stratejinizi de ona göre yönlendirin. Siz kararlı olursanız, karşınızdakiler de sizi daha iyi anlarlar.Sizin sorununuz iyi niyetinizin anlaşılmaması. Sevdiğinize bile bunu yeterince hissettiremiyorsunuz. Depresif bir halde olmaktan yorulmadınız mı? Sürekli depresif olmak, başka hastalıklara karşı vücudunuzun direncini kırabilir.Aileniz ve yakın dostlarınızla çıkacağınız seyahat stresinizi atmanızı sağlayacak. Duyacağınız bazı haberlere şaşıracaksınız. Yalnız siz anlatılanları dinlemeli ve düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız. Bugün radikal kararlar alabilirsiniz.Bunun için gereken güç şu sıralar sizde mevcut. Zira şu sıralar işlerinize çok önem vermeniz gerekiyor. Bu çabalarınızın karşılığını mutlaka alacaksınız. Bu yoğun dönemde sağlığınız yerinde olduğu için şanslısınız. Bu şansınızı iyi değerlendirin.Bugün çok neşelisiniz. Biranda birçok yerde olmak isteyeceksiniz. Eğlencenin ve hareketin olduğu heryerde sizi de görmek mümkün. Fakat iş hayatınızda bir takım sorunlar var. Bunun da tek nedeni sizsiniz. Sık sık değiştirdiğiniz fikirler ve tutarsızlığınız buna sebep.Özgürlüğünüzden vazgeçemediğiniz için aşk hayatında istediğiniz mutluluğu bir türlü yakalayamıyorsunuz. Seçim sizin. Aşk mı özgürlük mü? Sağlık konusunda biraz ihtiyatlı davranın. Sağlık ihmale gelmez.Yoğun bir iş temposuna gireceksiniz. Emeğinizin meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlayacaksınız. Ekip çalışmaları gündemde. Zamanınızın çoğunu işinize ayıracaksınız. Bu da size maddi ve manevi açıdan başarı getirecek.Uzun zamandır almayı planladığınız bir eşyayı bu sayede alma şansı doğacak. Sevdiğiniz bu yoğun dönemde sizi destekleyecek. Bu arada istemeden de dostlarınızı ihmal edebilirsiniz. Bu da biraz canınızı sıkabilir.Yeni girişimlerde bulunabilir hatta atılımlar yapabilirsiniz. Birkaç işi birarada götürmek durumunda da kalabilirsiniz. Yeni bir anlaşma sayesinde bol paranız olabilir. Uzak bir yerden gelen biriyle tanışacaksınız. Bu insan bir yabancı olabilir.Onunla aranızda bir yakınlaşma olacak. Ama seviyor ve seviliyorsanız bu ilişkiyi sınırlandırmalısınız. Bu insanla iş ilişkisine de girebilirsiniz. Bunda da olumlu sonuç alma ihtimaliniz var. Sinirlerinizi fazla yıpratmayın.Şu sıralar çok çekicisiniz. Etrafınızdakilerin gözünü kamaştırıyorsunuz. Sizdeki bu değişiklik birlikte olduğunuz kişiyi çok etkiliyor. Bugünlerde beklediğiniz teklifi yapabilir vede karşı taraftan alabilirsiniz.İşlerinizi fazla sorun etmeyin çünkü arkadaşlarınız size anlayışlı davranacak ve yardımcı olacak. Onların kıymetini bilin. Siz de onlara jest yapın. Bir yakınınızın hastalığını dert etmeyin çünkü çok kısa sürede iyileşip tekrar sağlıklı günlere dönecek.Bu dönem biraz dikkatli davranmanız ve önlemci olmanız gerekebilir. Kendinizi baskı altında hissettiğiniz şu günlerde yanlış kararlar verebilir ve yanılabilirsiniz.İçinde bulunduğunuz şartların sizi tatmin etmekten uzak olması nedeni ile risk almamalı ve akışta kalmalısınız. Geçmişle ilgili konularda ise sizi huzursuz eden gelişmelere karşı sabırlı olmalısınız.Bugün çok neşelisiniz. Biranda birçok yerde olmak isteyeceksiniz. Eğlence, hareket, yenilik nerdeyse sizi de orada görmek mümkün. Fakat istikrarsız oluşunuz ve sık sık değiştirdiğiniz fikirler yüzünden iş hayatınızda zorluklar yaşıyorsunuz.Karşınızdakilerin bu çift karakterinizi kabullenmesi biraz zor. Özgürlüğünüze olan düşkünlüğünüz yüzünden duygusal bağlamda ne yazıkki başarı tutturamıyorsunuz. Sevdiğinizin sizinle anlaşması bu yüzden zorlaşıyor. Gittikçe açılan iştahınız yüzünden fazla kilolarla uğraşmanız gerekebilir.Herşey hemen olsun diyenlerdensiniz, ama herkes o kadar hızlı olmayabilir. Değişken ruh haliniz çevrenizdekileri şaşkına çeviriyor. Bugün onayladığınız şeyi ertesi gün ilk kez duyuyormuş gibi davranmanızı çevrenizdekiler kolay kolay kabullenemiyor.Yeni arayışlar içindesiniz. Ama dikkat. Bu arada eskileri kaybetmeyin. Bu günlerde cazibelisiniz ve etrafınızda bir yığın insan var. Ama hepsine güvenmeyin. Baş ağrıları ve mide kramplarına karşı yoga gibi hem bedeni hem zihni gevşeten çalışmalar yapın.Çevrenizdekiler size güvenmiyorlar. Bunun nedeni sizin tutarsız davranışlarınız. Oysa onlar sizin dostunuz. Hep sizin iyiliğinizi düşünüyorlar. Dostlarınızın kıymetini bilin. Onlara karşı daha dikkatli olun. İş hayatınızda küçük çekişmeler yaşıyorsunuz.Bu davranışlar size birşey kazandırmaz. Aksine sizden çok şey alıp götürür. Siz zaten çok çalışkan bir insansınız. Çalışarak herşeyi kolayca elde etmeniz mümkün. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Size umut bağlayanları hayal kırıklığına uğratmayın. Şu günlerde kalbinizi fazla zorluyorsunuz. Dikkat edin.