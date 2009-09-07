09.09.09 çılgınlığı her yerde

Özel günlerini unutulmaz kılmak isteyen vatandaşlar, 9 Eylül 2009 tarihinde evlenmek ve çocuk sahibi olmak için nikâh daireleri ile doğumevlerine adeta akın ediyor. Kapasiteleri dolan kurum yetkilileri, '09' talebiyle gelen vatandaşları geri çevirdiklerini söylüyor.

Geçen yıl 08.08.2008 tarihinde hayatlarını birleştiren gençler, bu yıl da 9 rakamının uğuruna inanarak evlendirme dairelerine koşuyor. Aynı gün milyonlarca kişinin evlenmesi, hatta doğumların buna göre yapılması planlanıyor. Bu özel tarihi kullanmak isteyen Türk gençleri de soluğu nikâh dairelerinde alıyor. Gaziantep Şahinbey Belediyesi'ne bağlı evlendirme dairesine şu ana kadar 40 çiftin başvurduğunu bildiren yetkililer, gelen taleplerin hepsini kabul edemediklerini söylüyor.

Ankara, İzmir ve Antalya gibi diğer büyükşehirlerde de bu tarihe yoğun bir ilgi var. İstanbul Üsküdar Evlendirme Dairesi, Ramazan'ın diğer günlerine oranla 9 Eylül'de 10 kat daha fazla nikah kıyacak. Diğer günlerde ortalama 2 çiftin müracaatının bulunduğunu belirten yetkililer, 09.09.09 tarihi için şu ana dek 20 çiftin başvurusunun alındığını söylüyor.

Adana'nın merkez Seyhan Belediyesi Evlendirme Memurluğu da yoğun talep alan yerlerden. 09.09.09 tarihine diğer günlerin 2 katı talep olduğuna dikkat çeken yetkililer, şu ana kadar 14 tane başvuru aldıklarını, sayının 20'ye ulaşmasını beklediklerini dile getiriyor. Yetkililer, tarihin Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle başvuruların 08.08.2008 tarihine nazaran daha az kaldığına vurgu yapıyor. Yetkililer, 9 Eylül'e olan talebin diğer günlerin 2 -3 katına ulaştığına dikkat çekiyor.

Ertuğrul Balaban ve Fatma Gül çitfi de evlilik cüzdanlarına 09.09.09 tarihini yazdırmak istiyor. Bu tarihi özellikle seçtiklerini söyleyen Ertuğrul Balaban, "Ben özel günleri unutan biriyim. 09.09.09 100 yılda bir gelen özel bir tarih. Bu günümüzü özel bir tarihle taçlandırmak istedik." diye konuşuyor. Fatma Gül de "Bu çok özel bir gündü ve madem evleneceğiz; böyle bir günde olsun istedim" diyor.