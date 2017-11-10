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09.05'te dünyaya gelen bebeğe 'Poyraz Ata' adı verildi

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, 10 Kasım'da saat 09

10 Kasım 2017 17:29

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, 10 Kasım\'da saat 09.05’te dünyaya gelen bebeğe ailesi \'Poyraz Ata\' adını verdi.
Sakatlığı nedeniyle emekli olan jokey Şenol ile Sabahat Demirkıran çifti, ikinci çocuklarının doğumu için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mahmut Güden\'e başvurdu. Hamileliğin son döneminde yapılan tetkiklerde, doğum için tıbbi açıdan en uygun tarihin 10 Kasım olduğu belirlendi. Bu sabah saat 07.00\'da hastaneye gelen Sabahat Demirkıran, sezaryenle sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumu yaptıran Opr. Dr. Mahmut Güden ise, bebeğin dünyaya geldiği an ameliyathane saatinin 09.05’i gösterdiğini fark etti. Çocuklarına aylar önceden Poyraz adını koymayı planlayan anne ve baba, bu anlamlı saat üzerine karar değiştirdi. Çift, bebeklerine \'Ata\' adını da ekledi. Anne Demirkıran, \'\'10 Kasım tarihini de doğum saatini planlamadık. Atamızın vefatının yıl dönümünde, onun gözlerini yumduğu saatte oğlumuz dünyaya geldi. Oğlumuza, kirvesi olan jokey Sadettin Poyraz\'ın soyadını koymayı planlıyorduk. Ama yaşadığımız anlamlı durum üzerine Poyraz Ata koymaya karar verdik. Bundan sonra oğlumuza her seslendiğimizde, her doğum gününde, büyük önderimizi anacağız\'\' dedi.

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