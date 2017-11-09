09 Kasım Perşembe Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21:15 Romanya - Türkiye

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertli ekip Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek

GALATASARAY

Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları

BEŞİKTAŞ

11.00 - 17:00 Siyah-beyazlı ekip Akhisar maçının hazırlıklarına başlayacak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

13:00 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı altında bulunan Burger King\'in açılışına Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik heyet ve futbolcular katılacak

VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU

10:15 Vodafone 39. İstanbul Maratonu öncesi İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar\'ın katılımı ile basın toplantısı düzenlenecek (Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, Yenikapı Miting Alanı)

BASKETBOL

-Euroleague -

20:00 CSKA Moscow - Valencia Basket

22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid

22:45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

23:00 FC Barcelona Lassa - Anadolu Efes

2018 FIFA DünyaKupası Avrupa Elemeleri play-off turu

22.45 Kuzey İrlanda-İsviçre

22.45 Hırvatistan-Yunanistan