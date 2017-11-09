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Spor

09 Kasım Perşembe Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 21:15 Romanya - Türkiye   FENERBAHÇE Sarı-Lacivertli ekip Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek GALATASARAY Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları  BEŞİKTAŞ 11

09 Kasım 2017 12:32

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
21:15 Romanya - Türkiye  

FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek

GALATASARAY
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları 

BEŞİKTAŞ
11.00 - 17:00 Siyah-beyazlı ekip Akhisar maçının hazırlıklarına başlayacak 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
13:00 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı altında bulunan Burger King\'in açılışına Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik heyet ve futbolcular katılacak 

VODAFONE 39. İSTANBUL MARATONU
10:15 Vodafone 39. İstanbul Maratonu öncesi İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar\'ın katılımı ile basın toplantısı düzenlenecek (Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, Yenikapı Miting Alanı) 

BASKETBOL
-Euroleague - 
20:00 CSKA Moscow - Valencia Basket
22:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Real Madrid
22:45 EA7 Olimpia Milano  - Zalgiris Kaunas
23:00 FC Barcelona Lassa - Anadolu Efes

2018 FIFA DünyaKupası Avrupa Elemeleri play-off turu 
22.45 Kuzey İrlanda-İsviçre
22.45 Hırvatistan-Yunanistan

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