08.08.2014 - Alman basınından özetler

Essen kentinde yayımlanan Neue Ruhr/Neue

Rhein Zeitung Birleşmiş

Milletler ve ulusal hükümetlerin Yezidilere derhal yardım ulaştırması

gerektiğine dikkat çekiyor yorumunda:

“Teröristlerin ilerleyişi sürüp

gitmeyecek. İlk kez Suriye, Türkiye ve Iraklı

Kürtler birlikte mücadele ediyorlar. Bir zamanlar 'İslam Devleti' ile ittifak içinde

olan Sünni milisler, Taş Devri İslamcılarına karşı Musul ve Irak'ın diğer

kentlerinde isyan ediyor. Kutsal olmayan 'halifeliğin' çöküşü sadece bir

zaman meselesi. Ne var ki mültecilerin zamanı yok. Acilen yardıma ihtiyaçları

var. İş Birleşmiş Milletler ve ulusal hükümetlere düşüyor. Kürt savaşçılara ve

Irak ordusuna silah temini önemli. Ancak mültecilere gıda maddeleri,

battaniye, çadır temin edilmesi daha da önemli. 10 binlerce insanın hayatı

söz konusu.”

Herford'da IŞİD sempatizanları ile Yezidiler arasında çıkan taşlı sopalı kavga

Alman basınında ağırlıklı yorum konusu. Kölner Stadt-Anzeiger “Gösteri

özgürlüğü arkaik kan davası geleneklerini tekrar yaşatmak için kullanılamaz.

Irak'ta insanların başına gelenler korkunç. Ancak burada

Almanya'dayız. Ve

burada bizim yasalarımız geçerlidir” diyor konuyla ilgili olarak. West

Allgemeine Zeitung'daki yorumsa şu şekilde:

“Herford Musul değil, Kuzey Ren Vestfalya

da Irak. Almanya, sınırlarımızın

ötesinde meydana gelen ama buna rağmen ilgili halk gruplarının burada

uzun

süredir bizimle yaşaması nedeniyle bize yakın olan bu çatışmaların bir

arenası olamaz. O yüzden Vestfalya'nın doğusunda meydana gelen

çatışmalar, radikal eğilimlerin sadece ‘inançsızlara' değil aynı zamanda her

türden liberal Batı düzenine karşı yöneldiğini vaktinde anlamak ve bunları

kurutmak için bir uyarıdır. Herford'da bir Yezidi

tarafından işletilen dükkana

yapılan saldırının terör grubu ‘İslam Devleti' tarafından hedef gözetilerek

planlandığı ve belki de dizi halinde bir nefret saldırıları dalgasının şablonu

olduğu yönünde elde deliller vardır. Aşırılık yanlısı Suriye ve Irak savaşçıları,

her şeyi yapmaya kararlı. Dört kişinin hayatını kaybettiği, Brüksel'deki Yahudi

Müzesi'ne saldırı da bunu gösteriyor. İçişleri Bakanları pasaport yasaları

yardımıyla, terör grubu taraftarlarının giriş çıkışlarını engellemek üzerinde

duruyor. Onların Suriye ve Irak'taki liderlerinden tecrit edilmesi, ilk önemli

adım olacaktır.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise aynı

konuda şu yorumu yapıyor:

“Ne Suriye'deki iç savaş

ne de Irak'taki ‘İslam Devleti'nin barbarlıkları bizi

ilgilendirir, diye düşünenler durumu artık anlamış olmalı. Karakuş ya da

Sincar buradan ne kadar uzak olursa olsun, orada olanlar Almanya'yı da

etkiliyor. ‘İslam Devleti' sempatizanları Herford'da sokağın ortasında

Yezidilere saldırdığından beri artık Karakuş, Sincar ve Herford'u birbirinden

ayırmak mümkün değil. Bu ülkede siyaset kurumu ve dernekler, bir tehlike

yaratmayacağı yanlış kabulünden hareketle, Selefist cihatçı nefret kültürünü

haddinden fazla zamandır eylemsiz bir biçimde izlemekle yetindi. Yerel

siyasetçilerin, güvenlik makamlarının işi başından aşkın diyerek bu tehdidi

küçük göstermesi tüyler ürperticiydi.”

Hannoversche Allgemeine Zeitung ise konuyu

inanç özgürlüğü üzerinden

ele alıyor:

“Barışçıl Orta Avrupa şimdi yeni tür bir korkuyla tanıştı. Zira Yakın

ve

Ortadoğu'daki acı din savaşları, doğrudan bizim pazar yerlerimize yansıyor.

Yaklaşık 50 ülkede insanların dinî ibadetlerini yerine getirmeleri engelleniyor,

Türkiye de dahil. Kuzey Kore, Suudi Arabistan, Irak, İran, Pakistan, Eritre,

Sudan, Nijerya, Mısır, Hindistan, Laos, Vietnam ve Çin gibi birçok yerde din

özgürlüğünün ağır ihlali söz konusu. İnsanların inançlarına bağlı kaldıkları

için

kovuşturmaya uğradığı ya da öldürüldüğü ülkeler haydut devletlerdir. Bunlar

kendilerini uluslararası devletler topluluğundan ayırırlar. Onlara göre

başkalarını dikkate almak doğru değildir. İster tek tek gruplar olursun isterse

de devletler olsun bunların ipliğini pazara çıkarmak, adlarını koymak gerekir.”

