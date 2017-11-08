08 Kasım Çarşamba Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

11.00 Milliler Romanya\'ya gidecek (Sabiha Gökçen)

18.30 A Milli Takımda teknik direktör Lucescu ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek (Dr. Constantin Radulescu Stadyumu)

19.00 A Milli Takım Romanya maçı hazırlıklarını tamamlayacak (Dr. Constantin Radulescu Stadyumu)

FENERBAHÇE

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları çift idmanla sürecek.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

TRABZONSPOR

Bordo-Mavili takım Belek\'te 4 günlük kampa girdi. İlk çalışma bugün yapılacak

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

10.30 Teknik direktör Abdullah Avcı, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'ndaki söyleşiye katılarak, tecrübelerini aktarıp, çocuklardan gelen soruları yanıtlayacak. (Interexpo Salonu TÜYAP)

VAR SEMİNERİ

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), İsviçre\'nin Zürih kentinde 2 gün sürecek VAR semineri düzenleyecek.

Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorumlu Üyesi Murat Ilgaz\'ın da katılacağı seminerde; VAR projesinin uygulanması, hakemlerin eğitimi, teknoloji sağlayıcısı, teknolojinin kurulumu, kamera perspektifleri gibi konularda eğitimler verilecek.

BASKETBOL

- EuroCup -

20:30 Zenit Saint Petersburg - Tofaş

21:15 Hapoel Jerusalem - Galatasaray Odeabank

- FIBA Şampiyonlar Ligi -

18:00 Gaziantep Basketbol - BK Ventspils

20:30 Rosa Radom - Banvit

22:30 UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka

- FIBA Avrupa Kupası -

19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Khimik Yuzhny

20:30 İstanbul BBSK - U BT Cluj Napoca

VOLEYBOL

- Şampiyonlar Ligi Erkekler -

22:20 Posojilnica Aich/Dob - Fenerbahçe

