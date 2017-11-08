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Spor

08 Kasım Çarşamba Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 11

08 Kasım 2017 12:12

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11.00 Milliler Romanya\'ya gidecek (Sabiha Gökçen)
18.30 A Milli Takımda teknik direktör Lucescu ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek (Dr. Constantin Radulescu Stadyumu)
19.00 A Milli Takım Romanya maçı hazırlıklarını tamamlayacak (Dr. Constantin Radulescu Stadyumu) 

FENERBAHÇE
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY
Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları çift idmanla sürecek.

BEŞİKTAŞ
Takım izinli

TRABZONSPOR
Bordo-Mavili takım Belek\'te 4 günlük kampa girdi. İlk çalışma bugün yapılacak 

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR
10.30 Teknik direktör Abdullah Avcı, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'ndaki söyleşiye katılarak, tecrübelerini aktarıp, çocuklardan gelen soruları yanıtlayacak. (Interexpo Salonu TÜYAP)

VAR SEMİNERİ
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), İsviçre\'nin Zürih kentinde 2 gün sürecek VAR semineri düzenleyecek.
Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorumlu Üyesi Murat Ilgaz\'ın da katılacağı seminerde; VAR projesinin uygulanması, hakemlerin eğitimi, teknoloji sağlayıcısı, teknolojinin kurulumu, kamera perspektifleri gibi konularda eğitimler verilecek.

BASKETBOL 
- EuroCup - 
20:30 Zenit Saint Petersburg - Tofaş
21:15 Hapoel Jerusalem - Galatasaray Odeabank

- FIBA Şampiyonlar Ligi - 
18:00 Gaziantep Basketbol - BK Ventspils
20:30 Rosa Radom - Banvit
22:30 UCAM Murcia - Pınar Karşıyaka

- FIBA Avrupa Kupası - 
19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Khimik Yuzhny
20:30 İstanbul BBSK - U BT Cluj Napoca

VOLEYBOL
- Şampiyonlar Ligi Erkekler -
22:20 Posojilnica Aich/Dob  - Fenerbahçe
 

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