07 Gençlik taraftar grubu Antalyaspor'a sponsor oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR\'un \'07 Gençlik\' adlı taraf grubu, kırmızı beyazlı ekibin Galatasaray\'la oynadığı maçta, takıma destek vermek için göğüs ve sırt sponsoru oldu.

07 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Gürhan Güneyli, Antalyaspor\'a destek vermek için bir maçlık göğüs ve sırt sponsoru olduklarını belirtti. Antalyaspor\'un, sahasında oynadığı maçta futbolcuların göğüs ve sırtında \'07 Gençlik\' yazan formalarla çıktığını belirten Güneyli, \"Takımımıza sadece tribünde değil her yerde destek veriyoruz. Maddi ve manevi olarak yanındayız. Tek maçlık sponsor olduk. Ancak gerektiğinde yine destek veririz\" dedi.

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