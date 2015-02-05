06.02.2015 - Alman basınından özetler



Augsburger Allgemeine gazetesi Merkel ile Hollande’ın Moskova ziyaretiyle ilgili olarak şu yorumu yapıyor:

"İki Batılı liderin, öncesinde çözüm için bir ön hazırlık bile yapmadan Kremlin Sarayı’na gidecek olmalarına insanın inanası gelmiyor. Çünkü Angela Merkel ve François Hollande için bu oldukça tehlikeli bir seyahat. Ukrayna sorununda ateşkes sağlanmasını görüşmek üzere Wladimir Putin’i ziyaret edecek olan ikili tüm itibarını ortaya koyuyor. Şayet bu en üst düzeyde yapılacak görüşmeler sonuç vermez ise hem Merkel hem de Hollande, Avrupa içinde yakın tarihin en tehlikeli çatışmasını dindirme konusunda uzunca bir zaman hareket kabiliyetini kaybedecektir. Aynı zamanda Avrupalı ortakları üzerinde şimdiye kadar bir parça sahip oldukları nüfuzlarını da tamamen yitirmiş olurlar.“

Die Welt gazetesi de Ukrayna krizi ve küresel güvenlik sorunlarını hafta sonu düzenlenecek olan Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ele alıyor:

"Ortada bir yangın var. Konu, etrafı çevrilmiş olan Ukrayna birliklerinin akıbeti mi acaba? Ya da Ukrayna’ya yapılması planlanan ve kriz sarmalını biraz daha derinleştirecek olan silah yardımları mı? Belki de nükleer bir faciaya kadar tırmanma potansiyeline sahip çatışma ortamından çıkış yolları görüşülecek. Toplantının gündeminde başka hangi maddeler olursa olsun, bu haftasonu gerçekleşecek olan Münih Güvenlik Konferansı’na bu konular damga vuracak. Doğu Avrupa’daki krizler ve savaşlardan, Ortadoğu’da çöken ulus devletlere kadar Avrupa’nın etrafı ateşten bir çember. Yeni Avrupa’nın ortasındaki güç Almanya’ya ve bu kritik günlerde özellikle Başbakan Merkel’e, yangının söndürülmesinde çok iş düşüyor.”

Stuttgarter Nachrichten gazetesi, Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis’in Almanya temaslarının ardından şu yorumu sayfalarına taşıyor:

“Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis Frankfurt ve Berlin’i kapsayan gezisinden Atina’ya eli boş dönüyor. Orada onu, Roma, Paris ve Brüksel’den aynı şekilde başarısız dönen, kesesi boş Başbakan Tsipras bekliyor olacak. Bu durumun sorumluluğu ikisine ait. Göreve geldikten sonra birkaç gün içinde eşi benzeri olmayan bir karmaşa yarattılar. Yine de Avrupa Birliği’nde talepleri bir nebze olsun anlayışla karşılandı… Ancak elinde kalan son ekonomik güvenilirlik ve siyasi duruş kırıntısını da kaybetmek için hiçbir şeyden çekinmeyen bir hükümete nasıl kolaylık gösterilebilinir ki?”

Varufakis’in Berlin ziyaretini irdeleyen bir başka gazete de Nürnberger Zeitung:

"Yanis Varufakis, Almanya Maliye Bakanı Schäuble ile görüşmesinin ardından Başbakan Tsipras’ın talep ettiği hali ile Yunanistan’ın borçlarının silinmesinin düşünülmediğini dile getirdi. Varufakis, daha çok zamanı gelip geçmekte olan ev ödevlerini yapmak istediklerini ifade etti. Bunlar da Yunanistan adına vergide dürüstlük, yolsuzluğun bitirilmesi ve üst sınıfın kar hırsından vazgeçmesi anlamına geliyor."